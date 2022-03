Najpopularniejsze sieci handlowe w Polsce. Bez zmian na pozycji lidera

zakupy, galeria, ludzie, sklep, fot. tuendebede, pixabay

Przedłużający się lockdown i szybko rosnąca inflacja były w 2021 r. głównymi czynnikami wpływającymi na branże spożywczą i handlową oraz zachowania konsumentów. Coraz wyższe ceny sprawiły, że z jeszcze większą dokładnością planowaliśmy swoje wydatki – w ciągu ostatniego roku użytkownicy Listonic stworzyli 5,7 mln list zakupów, tj. 2,5 razy więcej niż w roku poprzednim. Do wymagającego otoczenia rynkowego musieli się także dostosować sami retailerzy – VII edycja „Rankingu popularności sieci handlowych w Polsce” prezentuje podmioty, które najlepiej poradziły sobie z tym zadaniem i cieszyły się największym zainteresowaniem wśród konsumentów.

Na podium bez zmian

W tegorocznej edycji rankingu Listonic, pierwsze miejsce wśród ulubionych sieci spożywczych Polaków zajął Lidl – w 2021 r. sieć odnotowała ponad 27% udziału wśród wszystkich badanych list zakupów Listonic. Mimo spadku o 7,87 p.p. względem poprzedniego roku, niemiecka sieć po raz trzeci z rzędu utrzymała pozycję lidera, a liczba list zakupów Listonic realizowanych w Lidlu wzrosła dwukrotnie. Wysoki budżet reklamowy, przemyślana strategia, rozwój marek własnych oraz inwestycje w poszerzanie asortymentu sklepu internetowego i doskonalenie aplikacji lojalnościowej – to wszystko sprawiło, że rzesze konsumentów chciały wracać na zakupy właśnie do Lidla.

Drugie miejsce w rankingu zajęła Biedronka – jej udział procentowy w badaniu Listonic stanowił 25,31% (spadek o 4,57 p.p. w stosunku do 2020 r.), a liczba list zakupów realizowanych w Biedronce wzrosła dwukrotnie. Dbając o bezpieczeństwo klientów i pracowników w pandemii, portugalska sieć postawiła na automatyzację i obecnie w swoich sklepach posiada 6 000 kas samoobsługowych. Oprócz nieustannego rozwoju marek własnych, dużym sukcesem okazała się akcja lojalnościowa Biedronki „Gang Swojaków” oraz akcja edukacyjna we współpracy z National Geographic o zagrożonych gatunkach zwierząt. Sympatię klientów zyskała także kampania „Kupuj, co polskie” – promowanie polskości było najważniejszym elementem strategii Biedronki w 2021.

Trzecie miejsce na podium tegorocznego rankingu popularności sieci handlowych zajęło Auchan, które w 2021 r. świętowało 25 lat działalności na polskim rynku. Udział Auchan na badanych listach zakupów wzrósł o 0,48 p.p. względem roku 2020, stanowiąc tym samym 9,88% wszystkich list spożywczych. Liczba list zakupów realizowanych w tej sieci wzrosła blisko trzykrotnie. Według badania i raportu koszyka zakupowego wykonanego przez ASM Sales Force Agency, to właśnie Auchan był najtańszą dużą siecią spożywczą w Polsce w 2021 roku.

Źródło: VII edycja „Rankingu popularności sieci handlowych w Polsce”

Proximity & convenience stores rosną w siłę

Kolejny rok z rzędu obserwujemy rozwój małoformatowych sklepów – dynamiczny rozwój sektora mieszkaniowego na obrzeżach miast, a także czasochłonność zakupów w wielkopowierzchniowych galeriach przyczyniają się do znacznego wzrostu liczby sklepów typu convenience i proximity. W 2021 roku królem na polskim rynku sklepów z tej kategorii została sieć Dino z udziałem 3,15% wśród list spożywczych. Kolejne miejsca zajęły: Żabka (2,85%), Stokrotka (1,69%) i Lewiatan (1,59%).

Rossmann królem drogerii

Wskutek pandemii i obowiązujących w handlu ograniczeń konsumenci zmienili sposób dokonywania zakupów i starali się spędzać na zakupach mniej czasu. W efekcie kosmetyki często kupowane były w dyskontach, na czym straciły sklepy specjalistyczne takie jak drogerie. W 2021 roku sytuacja ta jednak zmieniła się i drogerie zyskały na znaczeniu – ich popularność na tle innych kategorii wyniosła aż 13.64%, co stanowi wzrost o 3.31 p.p. względem roku 2020.

Obecnie aż 61% Polaków deklaruje, że zakupy kosmetyków robi w drogeriach, a jedynie 15% kupuje w hipermarketach. Niekwestionowanym liderem wśród ulubionych drogerii Polaków jest sieć Rossmann – jej udział wśród list zakupów w kategorii drogerie stanowi aż 92.6%. Największym konkurentem Rossmanna, jest należąca do Jeronimo Martins drogeria Hebe, która w tegorocznym rankingu zajęła drugie miejsce (4,34%). Podium kończy Super-Pharm z udziałem 2,19 % list zakupów w kategorii.

Dom i ogród. Liderem IKEA

W 2021 r., gdy zdalna praca i nauka coraz częściej przechodziły do porządku dziennego, własny kąt i jego standard stał się priorytetem dla znacznej części Polaków. Liczba list zakupów dedykowanych sieciom z kategorii dom i ogród wzrosła dwukrotnie – z 45 w 2020 r. do 90 tysięcy w 2021 r. Liderem kategorii, z niemalże 35% udziałem wśród analizowanych list zakupów, pozostała IKEA. Drugie miejsce zajęła Castorama, która z roku na rok rośnie w siłę (23,43%). Podium w tej kategorii zamyka natomiast sieć Leroy Merlin (17,87%).

- Tegoroczny raport pokazuje, że konsekwentne działanie sieci handlowych, precyzyjne dopasowywanie oferty do oczekiwań klientów i budowanie pożądanego wizerunku pozwalają na zajmowanie pozycji lidera wśród stale rosnącej i umacniającej się konkurencji – nawet pomimo inflacji i rosnących cen produktów. Jednocześnie bardzo wyraźne jest także to, że polski konsument jest coraz bardziej świadomy, jego oczekiwania są sprecyzowane, a zakupów dokonuje w przemyślany sposób. Odzwierciedleniem tego jest fakt, że użytkownicy Listonic stworzyli blisko sześć milionów list zakupowych, co jest dwa i pół razy wyższym wynikiem niż rok wcześniej – mówi Agata Żur, Analityczka Danych i B2B Marketing Specialist w Listonic.