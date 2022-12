zakupy, rodzina, kobieta, fot. PVM

Lidl Polska, Dino, Kaufland, Żabka Polska, Rossmann oraz IKEA to – według Polaków – najbardziej prospołeczne sieci handlowe w swoich segmentach. Tak wykazała analiza opinii blisko 120 tys. shopperów, którzy wzięli udział w III edycji programu branżowego „BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów”. Do tego, oprócz głównych nagród, organizatorzy przyznali dwa specjalne wyróżnienia. Jedno otrzymała sieć JYSK, a drugie – cała Grupa Eurocash.

Prospołeczna Sieć Roku to jedna z sześciu kategorii trzeciej edycji programu branżowego „BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów”. W tej części shopperzy oceniali, którzy retailerzy mają szczególnie przyjazne podejście do klientów oraz jasną politykę sprzedażową, a ponadto prezentują dodatkowe wartości, np. proekologiczne. Brali też pod uwagę różnego rodzaju działania sieci handlowych, m.in. związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu oraz aktywne wsparcie lokalnej społeczności. I tak wśród dyskontów zwyciężył Lidl Polska.

– Lidl Polska jest firmą społecznie odpowiedzialną, która nieustannie działa w zakresie obszarów określonych w strategii CSR na lata 2020-2025. Wśród nich możemy wymienić ochronę klimatu i zasobów, poszanowanie bioróżnorodności, uczciwe działanie, promocję zdrowia i zaangażowanie w dialog. Naszą aktywność z tego zakresu podsumowujemy na łamach raportu CSR. Kolejna taka publikacja ukaże się już w 2023 roku – komentuje Aleksandra Robaszkewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Dino liderem w kategorii supermarketów

Tytuł Prospołecznej Sieci Roku w grupie supermarketów przypadł Dino. Z kolei w segmencie hipermarketów wygrał Kaufland.

– Jako odpowiedzialna firma regularnie podejmujemy inicjatywy mające na celu promowanie świadomego odżywiania, wsparcie potrzebujących, przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz ochronę klimatu. W tym roku nasza pomoc skierowana była przede wszystkim do osób narodowości ukraińskiej. Organizacjom Caritas Polska oraz Polskiej Akcji Humanitarnej przekazaliśmy 500 tys. euro oraz produkty pierwszej potrzeby na działania związane z kryzysem uchodźczym. Ponadto uruchomiliśmy infolinię z pomocą psychologiczną dla pracowników naszej sieci oraz poczyniliśmy starania, aby ułatwić zatrudnienie ukraińskim uchodźcom, oferując im m.in. kurs języka polskiego. W tym roku przeprowadziliśmy także wiele działań edukacyjnych skierowanych do najmłodszych, m.in akcję „Rozrabiaki Literaki” czy cykl warsztatów „EKO od dziecka – nie marnuję!”. W centrum naszych działań są ludzie, dlatego tym bardziej cieszy nas nagroda w kategorii „Prospołeczna Sieć Roku – mówi Maja Szewczyk, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci Kaufland.

Żabka Polska w kategorii convenience

W formacie convenience pierwsze miejsce zajęła Żabka Polska. Jak komentuje Biuro Prasowe sieci, laureat codziennie podejmuje szereg działań, by pozytywnie wpływać na otoczenie i być częścią realnej zmiany. Promuje dobre żywienie, wspiera lokalną przedsiębiorczość oraz minimalizuje wpływ na środowisko. Sieć zapewnia też niezbędne wsparcie obywatelom Ukrainy. Działania te realizowane są z wiarą, że przyszłość należy do firm, które dbają nie tylko o wynik finansowy, ale także o klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz środowisko naturalne. Dlatego Żabka Polska z radością przyjęła informację o przyznanej nagrodzie w kategorii „Prospołeczna Sieć Roku”. Fakt, że klienci doceniają jej działania, mobilizuje pracowników sieci do dalszej pracy i utwierdza w przekonaniu, że obrany kierunek jest słuszny.

Rossmann wybrany spośród drogerii

Wśród drogerii okazało się, że nie miał sobie równych Rossmann.

– Realizujemy wiele działań prospołecznych. Ostatnio kluczowa jest dla nas inicjatywa „Czujesz Klimat?”, mająca na celu wspieranie idei, że codziennie wybory mogą być przyjazne środowisku. W tym roku odbyła się też szósta edycja akcji „Pomagamy jak umiemy”, której celem jest wsparcie kobiet w trudnych sytuacjach życiowych. Dbamy również o naszych wschodnich sąsiadów. Wysłaliśmy do Ukrainy 20 tirów z pomocą humanitarną. W Łodzi na kilka miesięcy otworzyliśmy hotel dla 150 uchodźców, zapewniając im pełne wyżywienie, opiekę lekarską i psychologiczną w języku ukraińskim. W ponad 700 naszych sklepach zebraliśmy niezliczoną ilość produktów, które trafiły do obywateli Ukrainy. Ponadto produktowo wsparliśmy trzy fundacje – „Jeszcze”, „Zobacz Mnie” i „Podlascy Aniołowie” – informuje Jakub Jankowski, Starszy Specjalista ds. Public Relations w sieci Rossmann.

IKEA w grupie dom i ogórd

W kolejnej grupie, tj. dom i ogród, została nagrodzona IKEA.

– W IKEA chcemy inspirować i umożliwiać prowadzenie zdrowego życia na co dzień. Dlatego w naszej ofercie znajdują się proste i przystępne cenowo produkty, ułatwiające oszczędzanie wody i energii, zachęcające do zrównoważonej diety, pomagające w przechowywaniu żywności czy właściwej segregacji domowych odpadów. Już dzisiaj produkty „Lepsze dla Ciebie i Planety” stanowią jedną trzecią sprzedaży, a co piąty talerz ze szwedzkimi klopsikami jest bezmięsny. Dziękujemy za nagrodę i polecamy dalsze zrównoważone wybory w codziennym życiu – zachęca Aneta Gil, Liderka ds. Komunikacji Zewnętrznej w IKEA Retail w Polsce.

Wyróżnienia dla JYSK i Grupy Eurocash

Oprócz nagród w sześciu segmentach, wręczono też dwa wyróżnienia. Jedno z nich, w grupie dom i ogród, otrzymał JYSK. Jak informuje dr Krzysztof Łuczak, członek kapituły, przede wszystkim docenione zostało zaangażowanie sieci w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Firma prowadzi też wyróżniającą się działalność, dbając o środowisko naturalne. Wśród licznych działań na szczególne wyróżnienie zasłużyło m.in. ograniczenie liczby plastikowych opakowań oraz wprowadzenie recyklingu surowców.

– Przyznaliśmy także specjalne wyróżnienie, dedykowane całej Grupie Eurocash za działania prospołeczne. Kapituła w szczególny sposób doceniła aktywność w ramach kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!”. Dostrzegła w niej wysoki poziom prezentowanych wartości proekologicznych. Laureat prowadzi ponadto różnego rodzaju widoczne na rynku działania, w tym m.in. związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. I z dużą konsekwencją wspiera lokalną społeczność – podsumowuje Tomasz Jabłoński, przewodniczący kapituły BLIX AWARDS.