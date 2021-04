Najszybszy internet domowy i mobilny w marcu 2021 roku. Dane wskazują na przyspieszenie

smart home, aplikacje, internet, fot. Pixaline, pixabay

W marcu pomimo zwiększenia restrykcji związanych z COVID-19 prędkość internetu lekko wzrosła: o 3,2% dla domowego (do 77,4 Mb/s) oraz o 1,2% dla mobilnego (do 34,9 Mb/s). W internecie mobilnym drzemie spory potencjał do wzrostów, gdyż nowsze urządzenia pobierają dane szybciej o 50% od średnich wyników dla tej kategorii. W marcu internet mobilny przyspieszył u trzech z czterech operatorów infrastrukturalnych.

Ranking za marzec powstał na podstawie 4,4 mln pomiarów dokonanych w Polsce, z czego 968 tys. wykonano w aplikacjach mobilnych.

INEA liderem w rankingu internetu domowego

Największą prędkość pobierania danych w rankingu Internetu domowego uzyskali klienci operatora INEA (~154 Mb/s). Poziom 150 Mb/s przekroczyli również klienci ogólnopolskiego UPC. Popularność usługi stacjonarnego dostępu do Internetu, którą świadczy T-Mobile, rośnie o czym świadczy zwiększająca się liczba testów. W ostatnim miesiącu stacjonarni klienci T-Mobile pobierali dane ze średnią prędkością ~142 Mb/s. Zestawienie zamyka Toya z wynikiem ~127 Mb/s.

Netia awansuje w rankingu światłowodowym (FTTH)

Marcowy ranking FTTH powstał na podstawie ponad 465 tys. pomiarów, co stanowi 12,8% wyników spośród wszystkich łączy domowych na terenie Polski. W marcu średnia prędkość łączy światłowodowych wyniosła 170,1 Mb/s, co przekłada się na wzrost o 1,7% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

Ze względu na reprezentatywność w kontekście liczby testów, ranking światłowodowy uwzględnia operatorów, którzy znajdują się w rankingu Internetu domowego dla całej Polski. Na pierwsze miejsce awansowała Netia, której klienci FTTH pobierali dane ze średnią prędkością ~181 Mb/s. Kolejne miejsca należą do Orange (~180 Mb/s) i INEA (~176 Mb/s). Poza podium znalazł się T-Mobile (~144 Mb/s).

T-Mobile pozostaje liderem wśród dostawców Internetu mobilnego

W marcowym rankingu Internet mobilny przyspieszył u trzech z czterech operatorów infrastrukturalnych. Średnia prędkość pobierania danych w polskich sieciach mobilnych wyniosła 34,9 Mb/s, co przekłada się na ogólne przyspieszenie o 1,2% względem poprzedniego miesiąca.

Na pierwszym miejscu rankingu Internetu mobilnego z wynikiem 43,4 Mb/s znajduje się T-Mobile. Drugie miejsce należy do Orange (37,2 Mb/s), a trzecie do Play z wynikiem 33,0 Mb/s. Poza podium znalazł się Plus (27,9 Mb/s).

Nowszy smartfon to szybszy Internet

Wyniki testów z naszych aplikacji mobilnych pokazują, że nowsze urządzenia zapewniają znacznie szybszą transmisję danych. Przy wyborze smartfona warto zwrócić uwagę, czy obsługuje on 4×4 MIMO, modulację 256 QAM i agregację 4 pasm LTE. Takie porównanie jest jednak dość skomplikowane, dlatego dobrym pomysłem jest kierowanie się wsparciem dla sieci 5G, gdyż smartfon z modemem 5G obsługuje zwykle wszystkie nowoczesne rozwiązania wdrożone w sieciach LTE. Dzięki temu jego osiągi są dużo lepsze niż w przypadku starszych urządzeń. Można też – pośrednio – kierować się systemem operacyjnym, którego najwyższa wersja idzie zwykle w parze z najnowszymi technologiami.

Średnia prędkość pobierania danych na urządzeniach z Androidem 11 dla sieci mobilnych w Polsce wyniosła w marcu 53 Mb/s. Oznacza to, że była ona o prawie 52% większa w porównaniu ze średnią prędkością pobierania danych dla wszystkich urządzeń mobilnych. Na średnią prędkość (obok parametrów urządzenia) istotny wpływ ma również pojemność sieci mobilnej. Należy jednak spodziewać się, że migracja użytkowników do lepszych smartfonów zauważalnie poprawi wskaźniki publikowane w naszych rankingach. Udział testów dla Android 11 wyniósł w marcu 14,9% i szybko rośnie, czego jednym z powodów jest aktualizacja z wersji 10 na flagowcach, które pojawiły się na rynku w 2019 roku.