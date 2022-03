Netflix i Displate połączyły siły. Powstanie kolekcja 32 plakatów

Netflix fot. Mbridge, Depositphotos

Netflix dołącza do grona marek, których prace można podziwiać na naszej platformie Displate. Na początek zaprezentowana zostanie kolekcja nawiązująca do serialu Wiedźmin. Fani serialu będą mogli wybrać ulubione wzory z 3 dedykowanych kolekcji. Netflix na Displate zaprezentuje w sumie kolekcję 32 plakatów nawiązujących bezpośrednio do swoich najpopularniejszych produkcji.

Wiedźmin to jedna z topowych produkcji Netflixa, niezwykle bliska sercu polskich fanów ze względu na książki napisane przez Andrzeja Sapkowskiego. Pierwszy sezon opowieści o Geralcie z Rivii znalazł się na drugim miejscu listy Top 10 angielskich seriali Netflixa z wynikiem 49,18 mln godzin czasu antenowego. Na innych rynkach serial osiągnął równie imponujące wyniki.

Wśród społeczności Displate był niemniej popularny, dlatego stworzenie licencjonowanej kolekcji i rozpoczęcie współpracy to dla obu marek naturalny krok ku temu, by być bliżej pasji swoich odbiorców.

- Wierzymy, że kolekcje, które stworzymy razem, staną się wielkim hitem, zwłaszcza wśród amerykańskiej publiczności, która z entuzjazmem przyjęła drugi sezon serialu. Sami zdobywamy coraz silniejszą pozycję za granicą, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Europie, które stanowią 99,66% sprzedaży naszych produktów - komentuje Piotr Szcześniak, Head of Partnerships w Displate.

W naszym katalogu obecnie znajduje się 1,5 miliona wzorów, nie tylko markowych, ale także tworzonych przez niezależnych artystów z całego świata.

- Nasze plakaty trafiają do kolekcjonerów z 64 krajów, a od początku istnienia firmy sprzedaliśmy ponad 5 mln metalowych plakatów, w tym prawie 3 mln w ciągu jednego roku. Wymaga to od nas ciągłego rozwijania technologii, ale też odwagi w sięganiu po to, co nowe - podkreśla Mateusz Godała, CEO i Prezes Zarządu Displate.

Firmie zaufały już takie firmy jak Disney, Warner, Ubisoft, Viacom, Bethesda, CD Projekt RED i inne wielkie marki.

