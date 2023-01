W Warszawie od jakiegoś już czasu funkcjonuje biuro Netfliksa na Europę Środkowo-Wschodnią, ale teraz gigant zdecydował się na otwarcie hubu developerskiego. Zatrudnieni inżynierowie będą ściśle współpracować z międzynarodowym zespołem firmy w opracowywaniu m.in nowych rozwiązań ułatwiających "cały proces produkcji treści, od pomysłu do realizacji i publikacji w serwisie".

Decyzja o powstaniu polskiego oddziału inżynieryjnego zapadła wiele miesięcy temu w centrali Netfliksa w Los Gatos. Jak mówi Deborah Black, Vice President of Engineering,

Wybraliśmy Polskę ze względu na dostęp do świetnych specjalistów - polskie uczelnie informatyczne mają doskonałą reputację, a deweloperzy z Polski są cenionymi ekspertami, chętnie zatrudnianymi na całym świecie.

Cieszymy się na tę współpracę i wierzymy, że nowe centrum pomoże nam rozbudować naszą globalną organizację technologiczną i przynieść jeszcze więcej innowacji w rozwiązaniach, które tworzymy

Specjaliści będą przygotowywać oprogramowanie, które będzie zarządzać wydatkami na treści. Poszukiwania ekspertów do krajowego centrum już trwają. Netflix chce początkowo zatrudnić kilkudziesięciu inżynierów.

Platforma już w zeszłym roku otworzyła biuro w Warszawie, w ramach długofalowej współpracy. Zadaniem biura jest również eksplorowanie nowych perspektyw dla twórców i producentów filmowych.

Netflix jest streamingowym numerem jeden w Polsce

Z analiz przeprowadzonych przez serwis JustWatch, wynika, że w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 roku to właśnie Netflix pozostawał najpopularniejszą platformą sVOD (model, w którym wideo na żądanie dostępne jest po uiszczeniu stałej, miesięcznej opłaty) w Polsce, a od konkurentów dzieli go prawdziwa przepaść. Jego udziały w rynkowym wynoszą 34 proc., podczas gdy HBO Max (zajmujący drugie miejsce) ma "ledwie" 13 proc. Dalej robi się już bardzo ciasno. Trzeci w zestawieniu jest Amazon Prime Video (11 proc.), a czwarty polski Player.pl (10 proc.). Na piątym miejscu znalazły się Apple TV+, Viaplay oraz Disney+ (8 proc.).

Na świecie jednak Netflix nie radzi sobie tak dobrze. W 2022 Netflix stracił 200 000 subskrybentów, a jego akcje spadły. Inwestorzy zaczęli się bowiem obawiać się, że to dopiero początek spadków. Straty bardzo szybko "wymazały" około 55 miliardów dolarów uprzedniej wartości spółki, prowokując pytania o jej przyszłość. Liczba subskrybentów Netfliksa spadła bowiem po raz pierwszy od dekady, wywołując panikę. Analitycy z Wall Street spodziewali się, że firma ogłosi wzrost (prognozowano wzrost o około 2,5 miliona nowych klientów) podczas gdy więcej użytkowników zrezygnowało niż dołączyło do usługi.

Na całym świecie Netflix ma 222 miliony subskrybentów: w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 75 mln z wszystkich 142 mln gospodarstw domowych ma abonament na Netfliksie. Po uwzględnieniu udostępniania haseł, które według Netflixa stanowią 30 mln dodatkowych gospodarstw domowych korzystających z usługi w Ameryce Północnej, jest jasne, że firma desperacko walczy o nowe rejestracje z szybko kurczącej się puli osób bez subskrypcji.