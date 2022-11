We Got Now, pierwsza kampania, fot. New Balance

„We Got Now” to globalna kampania marki New Balance, której bohaterami są ludzie kształtujący świat sportu i kultury. Osoby, które są najlepsze w tym, co robią, i robią to, co kochają najbardziej. W tegorocznej odsłonie kampanii bohaterami są globalni ambasadorzy marki: koszykarz Kawhi Leonard, piosenkarka IU, piłkarze Raheem Sterling i Bukayo Saka oraz raper Jack Harlow. Kampanijne video z reprezentantami Anglii, Saką i Sterlingiem, będą emitowane w polskiej telewizji podczas rozpoczynających się mistrzostw świata w piłce nożnej. Będzie to pierwsza kampania telewizyjna marki na polskim rynku.

Trzy historie

Tegoroczna kampania WGN składa się z trzech historii. Jedna przedstawia Harlowa i Leonarda, druga Sterlinga i Sakę, a ostatnia skupia się na piosenkarce IU. To są właśnie osobowości, które wyznaczają aktualne trendy w świecie sportu i kultury. Nowy spot ma na celu pokazanie radości, jaką czerpią z pracy każdego dnia, a nie tylko wtedy, kiedy występują na największych scenach i arenach świata. Spot, w którym występują gwiazdy reprezentacji Albionu, Bukayo Saka i Raheem Sterling, będzie emitowany w telewizji podczas rozpoczynającego się Mundialu. Będzie to pierwsza kampania telewizyjna marki na polskim rynku.

Za koncept i produkcję ostatniej odsłony kampanii "We Got Now" odpowiada nowojorska agencja marketingowa VMLY&R. Polską kampanię telewizyjną realizuje New Balance Polska.

- Poprzez kontynuację kampanii 'We Got Now', New Balance rzuca wyzwanie ambasadorom, sportowcom i fanom, aby połączyć się z nimi w zabawny i wymowny sposób. Kiedy pozwalamy sobie na swobodną zabawę w autentycznym dla nas samych otoczeniu, pojawia się wyzwalająca energia, która pochodzi z poruszania naszymi ciałami, prezentowania naszych umiejętności i robienia czegoś – cokolwiek to jest – co naprawdę kochamy - mówi Chris Davis, CMO i Sr. Vice President of Merchandising.

New Balance mocno wierzy w moc tego, co jest teraz, a "We Got Now" to wezwanie dla globalnego pokolenia, aby bez obaw zdefiniowało siebie na nowo w pogoni za swoimi pasjami. Teraz jest czas na pobudzanie kultury i podejmowanie pozytywnych działań, bez czekania na pozwolenie. Poprzez relacje ze sportowcami i ambasadorami, którzy nie boją się zmieniać zasad gry, rzucać wyzwania systemowi i zachęcać innych do tego samego, New Balance dąży do tego, aby umożliwić każdemu życie na własnych warunkach, zawsze teraz.