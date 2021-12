Newonce będzie zarabiać na subskrypcjach. Jaki ma pomysł?

Icons8 Team | Unsplash

Grupa newonce.media właśnie wprowadziła usługę subskrypcyjną, w ramach której użytkownicy mogą otrzymać dostęp do tworzonych przez nią treści premium – podcastów, artykułów i filmów. Darmowe pozostaje radio live, a skrócone wersje treści audio dostępne są na Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Tym samym polska firma wpisuje się w szerszy trend, podcasty są bowiem formatem, który konsekwentnie zyskuje na popularności.

Członkowie newonce.clubu otrzymują nielimitowany dostęp do wszystkich podcastów newonce.radio (ponad 3 000 epizodów), artykułów premium i materiałów wideo w serwisach i aplikacjach newonce.net i newonce.sport, a także możliwość udziału w szeregu fizycznych i wirtualnych wydarzeniach organizowanych przez grupę newonce, w tym m.in. spotkaniach z autorami. Osoby, które wykupiły subskrypcję, dostają dostęp do wydarzeń i dyskusji na zamkniętych kanałach na Discordzie i grupach na Facebooku.

Zarejestrowani, ale niepłacący użytkownicy platform newonce i newonce.sport w dalszym ciągu mogą korzystać z opcji personalizacji – włączania powiadomień o ulubionych audycjach i podcastach, śledzenia wybranych autorów czy trybu nocnego, otrzymują również newonce.weekly, czyli cotygodniowy newsletter z rekomendacjami redakcji radiowej, popkulturowej i sportowej.

- Start newonce.clubu poprzedziły miesiące badań, precyzyjna analiza danych, kompleksowy przegląd produktów i ich upgrade, co przełożyło się na poprawę jakościowych wskaźników, takich jak lojalność i czas spędzony na stronie/w aplikacji. Bardzo wiele daje nam też współpraca i partnerstwo z Piano, największym na świecie dostawcą narzędzi subskrypcyjnych. Kluczowi są jednak ludzie – jestem bardzo dumny, że udało nam się zgromadzić na pokładzie najlepszych ekspertów w temacie biznesu subskrypcyjnego w Polsce oraz wyraźnie podnieść kompetencje redakcyjne i marketingowe - mówi Mih Michalski, CEO newonce.media.

- Poprzez wykonanie tego odważnego ruchu obiecujemy naszym lojalnym odbiorcom ciągły rozwój, co nie jest oczywiste dla medium niezależnego od wsparcia korporacji. W najbliższym czasie postawimy m.in. na materiały stricte reporterskie, rozbudowę oferty wideo, nowe produkty tematyczne i jeszcze lepszy user experience. Równolegle będziemy powiększać bazę benefitów dla członków newonce.clubu wraz z naszymi partnerami. Najważniejsze pozostaje jednak pielęgnowanie poczucia przynależności do świata newonce, które nie podlega czysto ekonomicznym kalkulacjom - mówi Danuta Breguła, Head of Business Development and Membership Strategy w newonce.

Podcasty zdobywają polski rynek

Tym samym Newonce wpisuje się w szerszy trend. Polscy internauci coraz chętniej i częściej słuchają bowiem podcastów, głównie na smartfonach, w domu oraz wieczorami. Jest to dla nich rozrywka, ale też sposób na pozyskanie wiedzy o świecie lub informacji od ekspertów. Najczęściej wybierają audycje poświęcone zdrowiu i stylowi życia, muzyce oraz aktualnym wydarzeniom i polityce. Takie informacje przynosi druga edycja najobszerniejszego badania polskich słuchaczy podcastów przygotowanego przez Tandem Media z Grupy Radiowej Agory.

Aż 31% - tyle wynosił zasięg podcastów w naszym kraju w 2020 roku, zgodnie z danymi z badania Tandem Media „Słuchacz podcastów w Polsce", zrealizowanego z Publicis Groupe w listopadzie ubiegłego roku. Oznacza to, że podcastów słucha już niemal co trzeci polski internauta, czyli prawie 9 milionów osób!

Kolejna odsłona badania przyniosła wiele ważnych informacji na temat osób korzystających z oferty podcastowej w Polsce. Przede wszystkim potwierdziła, że podcasty są coraz chętniej słuchane w naszym kraju - 44% ankietowanych zadeklarowało, że z tego medium korzysta częściej niż w 2019 roku, a przy tym aż 47% badanych słucha podcastów, których odcinki trwają dłużej niż 20 minut.

- W stosunku do poprzedniej edycji naszego badania znacząco wzrósł też udział osób, które słuchają średnio od 2 do 4 podcastów - z 56% do 71%. Sprzyja temu gwałtownie rosnąca liczba audycji online na żądanie. Jak wynika z danych podkasty.info, w ciągu ostatniego roku przybyło w Polsce 5000 podcastów. To oczywiście międzynarodowy trend - globalnie w 2020 było już 1,7 mln podcastów, co jest olbrzymim skokiem w stosunku do zaledwie 500 tys. podcastów w 2018 roku, według Podcast Insights - wyjaśnia Radosław Sączek, creative group head działu produkcji komercyjnych treści audio Tandem Media.

Spotify i Apple też mają usługę premium

Niedawno Spotify udostępniło również dziś usługę subskrypcyjną, która umożliwia im oznaczanie odcinków jako treści „tylko dla subskrybentów”. Została udostępniona na 33 nowych rynkach na całym świecie. Apple ma zresztą podobną, ale zmniejsza przychody twórców o 30%. Tymczasem Spotify ma nadzieję na rozwój swoich usług, rezygnując z prowizji przez pierwsze dwa lata. Po zakończeniu bezpłatnego okresu planuje pobrać znacznie niższą prowizję w wysokości zaledwie 5%.