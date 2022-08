Od połowy sierpnia Costa Coffee reklamuje się na rowerach i w aplikacji Nextbike Polska – to pierwsza w Polsce kampania wykorzystująca oba nośniki oferowane przez operatora rowerów miejskich m.in. Veturilo, Wrocławskiego Roweru Miejskiego, Poznańskiego Roweru Miejskiego i blisko 40 innych systemów rowerowych w kraju.

W aplikacji Nextbike Polska widnieje informacja, że na użytkowników rowerów miejskich w warszawie czeka 20% zniżka na kawy w kawiarniach Costa Coffee. Mechanizm kampanii jest prosty - wystarczy pokazać aplikację bariście w jednej z ponad 70 warszawskich kawiarni, aby odebrać 20% zniżki na kawy klasyczne na ciepło lub zimno.

W tym samym czasie na stołeczne ulice wyjechały rowery miejskie z reklamami zachęcającymi do odwiedzenia kawiarni, a w social mediach Costa Coffee oraz Nextbike informacje zachęcające do skorzystania z promocji.

- Połączenie tradycyjnej kampanii offline na rowerach i online bezpośrednio w aplikacji Nextbike to rozwiązanie, które oferujemy naszym partnerom coraz częściej. Dzięki temu przekaz dociera zarówno do osób przechodzących obok naszych rowerów, rozlokowanych w najbardziej ruchliwych punktach na mapie miast, jak i do samych korzystających z nich aktywnych użytkowników, których w naszej bazie obecnie mamy już ponad 2 mln. Współpraca z tak znaną i lubianą marką jak Costa Coffee bardzo nas cieszy, szczególnie, że daje naszym użytkownikom dodatkowe korzyści w postaci atrakcyjnej zniżki – mówi Monika Wołczyk, Head of Sales w Nextbike.