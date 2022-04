Nielsen: Odbiorcy są przytłoczeni ofertą platform streamingowych

Dziewięćdziesiąt trzy procent Amerykanów planuje albo zwiększyć swoje płatne usługi przesyłania strumieniowego, albo nie wprowadzać zmian w swoich istniejących planach, zgodnie z niedawno opublikowanym raportem Nielsena. Mimo to prawie połowa respondentów ankiety skarży się, że opcji już teraz jest zbyt wiele.

Raport Nielsena zawiera dane z pomiarów i transmisji strumieniowych telewizji Nielsen, a także spostrzeżenia z Gracenote firmy Nielsen oraz dane z internetowej ankiety przeprowadzonej wśród amerykańskich streamerów.

Kluczowe fakty z raportu Nielsena:

Weszliśmy w kolejną fazę przesyłania strumieniowego, w oparciu o trendy, które szczegółowo omawialiśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Przeszliśmy od niemowlęctwa do dorastania i wszystkich zawiłości, których można by się spodziewać w tym momencie. Nie chodzi tylko o to, że streaming rośnie z roku na rok. Teraz konsumenci chcą uproszczonego dostępu, a eksplozja usług wznowiła dyskusje na temat łączenia i agregacji. Ostatecznie wyzwania te sygnalizują szansę, ponieważ branża wykorzystuje transmisję strumieniową do długoterminowego wzrostu biznesowego”

- powiedział Brian Fuhrer, starszy wiceprezes ds. strategii produktowej w firmie Nielsen.