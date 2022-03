Nokia i T-Mobile Polska rozszerzają współpracę. Podpisano umowę na 10 lat

internet, współpraca, umowa, fot. geralt, pixabay

Nokia ogłosiła poszerzenie swojej dotychczasowej współpracy z T-Mobile Polska o modernizację istniejącej infrastruktury sieci radiowej operatora oraz wdrożenie usług 5G. Posunięcie to będzie wspierać strategię T-Mobile Polska, polegającą na utrzymaniu pozycji lidera technologicznego w kraju i dostarczaniu klientom najlepszych w swojej klasie usług. W ramach dziesięcioletniej umowy Nokia zwiększy swój udział w sieci należącej do T-Mobile do 50 procent.

Nokia dostarczy T-Mobile Polska najnowsze urządzenia AirScale, w tym Single RAN, stacje bazowe AirScale oraz anteny 5G Massive MIMO do obsługi zasięgu wewnątrz i na zewnątrz budynków. T-Mobile Polska planuje wykorzystać dynamiczne współdzielenie widma 4G i 5G na niższych pasmach, a następnie pasmo 3,5 GHz do gęstego pokrycia miejskiego 5G. Pozwoli to na zbudowanie zasięgu i pojemności 5G przy jednoczesnym zapewnieniu działania 4G LTE w celu spełnienia wymagań dotyczących pojemności dla użytkowników. Dzięki tym rozwiązaniom operator będzie mógł wykorzystać swoją wiodącą pozycję w dziedzinie sieci i zapewnić klientom korzyści związane z łącznością i przepustowością 5G, jednocześnie zmniejszając złożoność i zwiększając efektywność kosztową.

Nokia będzie również świadczyć dla operatora inne usługi, w tym wdrażanie technologii cyfrowych, wsparcie techniczne w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz serwisu. Nokia od dawna współpracuje z T-Mobile Polska, dostarczając wszystkie technologie radiowe, a w szczególności z powodzeniem rozbudowując sieci 2G, 3G, 4G i 5G DSS. Posiada w Polsce globalne zaplecze R&D z tysiącami inżynierów we Wrocławiu, Krakowie, Bydgoszczy i Warszawie.

- 5G wspiera naszą strategię dostarczania najlepszych w swojej klasie usług dla naszych klientów, w tym dla firm. Dzięki tej współpracy będziemy mogli dostarczać najlepsze rozwiązania i produkty wszystkim naszym klientom. Wybraliśmy Nokię jako naszego długoterminowego partnera, który wesprze nas w modernizacji naszej infrastruktury sieciowej i wprowadzeniu nowych usług 5G ze względu na jej wszechstronną ofertę rozwiązań - Petri Pehkonen, CTIO w T-Mobile Polska. - Współpracujemy z T-Mobile już od dłuższego czasu i jesteśmy dumni, że zaufali oni naszej wiodącej technologii i bogatemu portfolio produktów. Cieszę się, że ten projekt nabiera kształtu dzięki ścisłej współpracy między naszymi zespołami - Tommi Uitto, prezes działu Mobile Networks w firmie Nokia.

