Wirtualna Polska Holding S.A., kupuje Szallas Group – inwestycję funduszu PortfoLion Capital Partners. Szallas obsługuje największe krajowe portale turystyczne umożliwiające rezerwację noclegów na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji. Tym samym Wirtualna Polska stworzy największą grupę działającą w obszarze rezerwacji turystyki krajowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość transakcji to 72 mln euro, powiększona o gotówkę netto w spółce w szacowanej wysokości ok. 10 mln euro na dzień zamknięcia transakcji, co oznacza łącznie kwotę 82 mln euro.

Szallas

Utworzona w 2007 r. na Węgrzech spółka Szallas jest właścicielem internetowego portalu do rezerwacji noclegów, który jest dziś marką pierwszego wyboru dla lokalnych turystów. Od 2016 r., na podstawie wspólnej strategii zarządu spółki i funduszu PortfoLion, zakładającą uczynienie z szallas.hu lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej, spółka realizuje strategię ekspansji w tym regionie. Dzięki przejmowaniu kolejnych podmiotów oraz podążaniu ścieżką organicznego wzrostu Szallas zapewnia możliwość rezerwacji noclegów w Czechach, Rumunii, Polsce oraz Chorwacji w oparciu o 4 główne marki (szallas.hu, noclegi.pl, hotel.cz, travelminit.ro). Grupa prowadzi również serwisy oferujące pakiety spa (spa.cz), a także oferuje hotelowe kupony rabatowe (maiutazas.hu), usługi touroperatorów, vouchery umożliwiające korzystanie z atrakcji turystycznych oraz usługi w formule B2B. Łącznie na 5 rynkach Grupa oferuje 87 tys. obiektów noclegowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2022 roku klienci Grupy dokonali za pośrednictwem jej platform internetowych ponad milion rezerwacji o łącznej wartości 200 mln euro. W tym okresie Grupa Szallas wygenerowała 6,6 mln euro wyniku EBITDA.

– Kupno Szallas Group to pierwsza zagraniczna inwestycja, przełom w rozwoju Wirtualnej Polski Holding. Po połączeniu z naszym Nocowanie.pl powstanie największa grupa lokalnych spółek działająca w obszarze rezerwacji turystyki krajowej w Europie Środkowo-Wschodniej z ponad 100 tysiącami dostępnych obiektów turystycznych. Jesteśmy pod wrażeniem kompetencji Józsefa i jego zespołu, który pokazał, jak wygrywać z globalnymi platformami na lokalnym rynku. Wierzymy też w potencjał całej branży turystycznej. Potwierdzają to wyniki spółki Nocowanie.pl, która odnotowała w drugim kwartale najwyższe przychody w swojej historii – mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Wirtualna Polska kupuje udziały od PortfoLion Capital Partners – węgierskiego funduszu private equity i venture capital, należącego do Grupy OTP, będącej największą grupą bankową w tym regionie Europy, oraz od założycieli firmy i osób fizycznych.

- Odkąd rozpoczęliśmy naszą przygodę z Grupą Szallas w 2015 roku, zdołaliśmy stworzyć silny podmiot o międzynarodowym znaczeniu, rozwijający się zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia w wielu krajach. Z dumą współtworzymy historię Szallas Group i kształtujemy jej strategię dzięki owocnej współpracy szeregu założycieli i zespołów zarządzających, która jest naprawdę wyjątkowa i należy do podstawowych wartości wyznawanych w Szallas Group – mówi Tibor Győrbiró, partner w firmie PortfoLion.

Szallas Group od lat skutecznie konkuruje z głównymi, międzynarodowymi platformami – z powodzeniem robiła to również w okresie, gdy cała branża doświadczała ogromnych problemów z powodu pandemii COVID-19. Połączenie najnowocześniejszych lokalnych rozwiązań technicznych i miejscowych zespołów obsługi klienta oraz działań marketingowych zapewniło grupie elastyczność, niezbędną w tak wymagającym otoczeniu rynkowym. Zaangażowanie w pracę oraz skupienie się na lokalnym i regionalnym rynku turystycznym w Europie Środkowo-Wschodniej zaowocowało ponad 50-procentowym wzrostem udziału w rynku regionalnym.

– Będziemy w dalszym ciągu podążać ścieżką wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej, którą wytyczyliśmy sobie wspólnie z PortfoLionem, realizując kolejne przejęcia i dbając o dalszy organiczny wzrost w naszym regionie Europy. Zarząd spółki jest głęboko przekonany, że bycie częścią tak dużej i prężnej grupy jak Wirtualna Polska Holding otwiera nowe możliwości dla naszego wysoce zmotywowanego zespołu liczącego 350 osób, szczególnie w kontekście naszego polskiego portfela – stwierdza József Szigetvári, CEO of Szallas Group.

Po transakcji spółka Nocowanie.pl, należąca do Wirtualnej Polski, stanie się częścią Szallas Group, a jej prezes Tomasz Machała wejdzie w skład zarządu Szallas Group, stając się odpowiedzialnym za operacje w Polsce, zarówno serwisu Nocowanie.pl, jak i Noclegi.pl.

– Od kilku miesięcy w Nocowanie.pl stawiamy jeden, kluczowy cel strategiczny – transformację obecnego, ogłoszeniowego modelu biznesowego do pełnej rezerwacyjności. Połączenie Nocowanie.pl oraz Noclegi.pl w Polsce z know-how i technologią transakcyjną Szallas Group umożliwi nam szybszą realizację tego zadania i tym samym spełnienie oczekiwań turystów – mówi Tomasz Machała, prezes zarządu Nocowanie.pl sp. z o.o.

Dzięki fuzji Nocowanie.pl zwiększy łączny adresowalny rynek swoich usług ponad trzykrotnie, a łącznie z Grupą Szallas zaoferuje klientom dostęp do ponad 100 tys. obiektów turystycznych.

Wirtualna Polska Holding S.A. to holding technologiczny prowadzący działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. W lipcu 2022 roku z serwisów i usług internetowych spółki korzystało 22 mln Polaków. Od 2015 roku Wirtualna Polska Holding S.A. jest notowana w na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W okresie ostatnich 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2022 roku przychody spółki wyniosły prawie 207 mln euro, a skorygowana EBITDA wzrosła do poziomu 73 mln euro.

PortfoLion, fundusz venture capital i private equity z siedzibą w Budapeszcie, należy do Grupy OTP – największej grupy bankowej w Europie Środkowo-Wschodniej – i zajmuje się inwestowaniem w obiecujące podmioty znajdujące się na rozmaitych etapach rozwoju – od fazy początkowej, poprzez etap „akcji serii B” do wykupu pierwotnych inwestorów. W oparciu o strategię inwestycyjną, PortfoLion dokłada starań, by wspierać wizjonerskich założycieli nastawionych na rozwój swoich podmiotów w skali globalnej i oferujących skalowalne produkty cyfrowe. Zarządzający funduszem ma obecnie pod swoją opieką ponad 25 aktywnych inwestycji, w tym m.in. SEON, Packhelp i Novakid. Do niedawno dokonanych przez firmę udanych wyjść z inwestycji zaliczyć można projekty w następujących spółkach: Starschema, Tresorit i Banzai Cloud, które zostały przejęte odpowiednio przez HCL Technologies, Swiss Post i Cisco. Więcej informacji na temat firmy znaleźć można na stronie internetowej: portfolion.hu.