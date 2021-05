Nowe usługi Ubera. Wśród nich Uber Connect, Uber Reserve, Uber Hourly

taxi, samochód, taksówka, transport, auto, fot. Uber

Mimo tęsknoty za tym co było, po roku życia w pandemii zdążyliśmy się już przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. Dlatego w postpandemicznym świecie codzienne usługi będą musiały być jeszcze lepiej dopasowane do naszych potrzeb. Kierując się tą myślą, Uber zaprezentował nowości na platformie i ogłosił, które z nich będą dostępne w Polsce.

Nadzieje na powrót do dawnych aktywności i nawyków związane ze stopniowym znoszeniem restrykcji rosną. Świat po pandemii na pewno będzie inny, a co za tym idzie będziemy potrzebowali nowych rozwiązań - jeszcze bardziej dopasowanych i wygodnych. Dlatego Uber zaprezentował nowe produkty i usługi, które jeszcze lepiej pomogą zarządzać codziennością z poziomu aplikacji.

Uber Connect

W ciągu ostatniego roku przekonaliśmy się, jak trudno jest pozostać w kontakcie z bliskimi, gdy nie możemy się spotkać osobiście. Nowa usługa Uber pomoże w podtrzymywaniu więzi. Uber Connect to produkt, na który wielu czekało - umożliwia wysyłanie przesyłek za pomocą aplikacji. To doskonały sposób, by dać znać najbliższym, że o nich myślimy lub pomóc im z najpilniejszymi zakupami np. w trakcie izolacji. Usługa jest już dostępna w ponad 25 miastach, a w najbliższym czasie zostanie rozszerzona na kolejne europejskie miasta, w tym Warszawę, Amsterdam, Oslo czy Londyn.

Uber Reserve

Z myślą o ułatwieniu użytkownikom planowania podróży z wyprzedzeniem powstało Uber Reserve. Nowa funkcja zostanie uruchomiona na rynku amerykańskim. Gwarantuje ona dodatkowy czas oczekiwania przez kierowcę i pozwoli m.in. na zaplanowanie przejazdu z ulubionym kierowcą, nawet z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Uber Hourly

Małe zakupy, wizyta w urzędzie, odbiór dziecka z przedszkola, spotykanie się z przyjaciółmi lub współpracownikami na terenie miasta? Wszystkie te sprawy możemy załatwić podczas tego samego przejazdu. Polscy użytkownicy, jako pierwsi w Europie, mogą korzystać z usługi Uber Hourly od kwietnia 2020 roku. Teraz opcja, która umożliwia rezerwację samochodu i kierowcy na godziny trafia na kolejne rynki.

Nowości w Uber Eats

Nowości pojawiają się także w ramach Uber Eats i na początku zostaną przetestowane na amerykańskim rynku. Korzystanie z aplikacji stanie się jeszcze wygodniejsze za sprawą takich opcji, jak:

• Zamawianie posiłków z wyprzedzeniem z zamkniętych restauracji (ta opcja sprawdzi się m.in., gdy czeka nas dzień po brzegi wypełniony spotkaniami)

• Dodawanie produktów z różnych miejsc i widok kilku koszyków jednocześnie (zarówno z restauracji jak i sklepów)

• Rekomendowanie podczas przejazdu restauracji, w których można odebrać posiłek na wynos (gdy mamy za mało czasu na poranną kawę)

Bezpieczeństwo

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań jest zapewnienie wszystkim chętnym dostępu do szczepień. To szczególnie ważne w przypadku najbardziej wrażliwych grup społecznych. Z tego względu Uber aktywnie wspiera program szczepień na całym świecie, oferując łącznie 10 milionów bezpłatnych przejazdów lub zniżek dla lokalnych społeczności. W Polsce aby wesprzeć społeczności Uber przekazał kody na przejazdy organizacjom pozarządowym takim jak Caritas, Senior w Koronie, Święty Mikołaj dla Seniora, Fundacja Mali Bracia Ubogich, Uniwersytet Trzeciego Wieku czy Fundacja WOŚP. W sumie firma przekazała ponad 10 000 kodów oraz przygotowała kampanię zachęcającą seniorów oraz wszystkie osoby potrzebujące do skorzystania z bezpiecznych przejazdów na szczepienia.

Nowe funkcjonalności wpisują się w wizję platformy multimodalnej, która oferuje użytkownikowi maksimum elastyczności i pomaga załatwić codzienne sprawy związane z przemieszczaniem się i zamawianiem posiłków. Rok 2020 okazał się być przełomowy dla nas wszystkich. Nie są znane jeszcze wszystkie następstwa związane z pandemią, ale jedno jest pewne - zrozumieliśmy, że to co liczy się najbardziej, to bycie w kontakcie i uważność na drugiego człowieka. Nowe usługi Uber mają w tym pomóc.