Nowy Data Center od T-Mobile. Sieć rozpoczęła nową inwestycję

T‑Mobile stawia na rozwój usług data center. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, budowa nowej inwestycji przy ul. Szlacheckiej w Warszawie ruszyła. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt data center o całkowitej powierzchni 4400 m². Zastosowane tam systemy bezpieczeństwa fizycznego i technologicznego zagwarantują wysoką jakość usług i zapewnią klientom nowoczesne rozwiązania, dopasowane idealnie do ich potrzeb biznesowych.

Informacją na temat nowej inwestycji T-Mobile podzielił się pod koniec ubiegłego roku i zgodnie z planem w II połowie 2020 roku startują prace budowlane. Generalnym wykonawcą tej inwestycji został europejski koncern budowlany STRABAG, który ma wieloletnie doświadczenie w budowie tego typu obiektów w Polsce i w Europie.

T-Mobile to jeden z czołowych dostawców usług data center w Polsce. Operator posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tym zakresie oraz dysponuje kilkunastoma centrami danych na terenie Polski, o łącznej powierzchni ponad 21000 m2.

- Dostarczanie kompleksowych technologii ICT to kluczowy obszar naszej działalności. Niezwykle ważnym elementem są usługi data center, które cały czas intensywnie rozwijamy by wzmacniać swoją pozycję wśród liderów na rynku polskim. Przyspieszona w ostatnim czasie cyfryzacja przedsiębiorstw czy instytucji, to dla nas jeszcze większe zobowiązanie, by dostarczać najlepszej jakości usługi z najwyższym poziomem bezpieczeństwa, które jest kluczowe w obecnych czasach – mówi Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Kluczowy element oferty data center stanowi bezpieczeństwo, dlatego nowy obiekt wyposażony będzie w wysokiej klasy system zasilania awaryjnego oraz systemy chłodzenia, dzięki czemu urządzenia w tym budynku będą działały nieprzerwanie, nawet w najtrudniejszych warunkach. Wszelkie dane zostaną objęte kontrolą dostępu oraz systemami zabezpieczającymi, zaś kolokowane serwery będą wyposażone w najlepsze systemy chroniące przed kradzieżą czy uszkodzeniami, takie jak czytniki twarzy, odcisku palca czy źrenicy oka oraz odporność ogniowa drzwi i ścian.

Dzięki powyższym, projekt został uznany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną za zgodny ze standardem ANSI/TIA 942 na poziomie Rated-3, co oznacza, że wszystkie obszary działania data center (architektoniczny, mechaniczny, klimatyzacyjny, wentylacyjny, energetyczny i telekomunikacyjny) będą w pełni redundantne i będzie on w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Posiada on także certyfikat zgodny z wymaganiami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013.

Data Center Networking

Dodatkowe możliwości daje niedawno wprowadzona technologia Data Center Networking, która umożliwia podzielenie zasobów między centra danych T-Mobile. Przykładem tego są systemy typu Disaster Recovery lub MetroCluster, czyli rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i brak utraty danych w wypadku braku dostępu do jednego z obiektów.

T-Mobile oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi data center, dysponując kilkunastoma centrami danych w całej Polsce. Poszczególne obiekty są ze sobą połączone poprzez Data Center Network Fabric w technologii VxLAN. W portfolio znajduje się również zaawansowana oferta hostingu serwerów dedykowanych i chmury publicznej, produkty z obszaru chmury prywatnej i hybrydowej oraz backup. Co więcej, operator oferuje kompleksowe usługi transmisji danych i Security, w tym np. ochronę antyDDoS, zarządzany Firewall i WAF. Klienci mogą także samodzielnie lub dzięki pracy dedykowanego zespołu T-Mobile uzyskać kopie zapasowych danych. Dzięki tym wszystkim rozwiązaniom mają gwarancję stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swoich firm.