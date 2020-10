Nowy PlayStation 5. Sony zaprezentował premierowy spot

Nowy Spot PlayStation 5 fot. Sony

Od premiery PlayStation 5 dzieli nas zaledwie kilka tygodni. Gracze na całym świecie z niecierpliwością czekają na możliwość doświadczenia nowej generacji interaktywnej rozrywki. Aby jeszcze bardziej podsycić tę atmosferę, Sony zaprezentował zupełnie nowy globalny spot reklamowy nowej konsoli.

Pragnienie przekraczania granic i osiągania tego, co niezwykłe

Od samego początku, celem firmy było stworzenie reklamy, którą da się opisać jednym słowem - epicka. Spot ten ma podkreślać pragnienie marki do przekraczania granic tego, co możliwe i wywoływać takie same emocje, jakie gracze będą odczuwać dzięki unikalnym doświadczeniom, jakie niesie ze sobą rozgrywka na PlayStation 5.

Motyw przewodni tego spotu koncentruje się wokół idei eksploracji. Wszyscy ludzie odczuwają pragnienie odkrywania tego co nieznane, czy to w grze, czy też w codziennym życiu. Chcą odwiedzać miejsca, w których nigdy nie byli, zobaczyć to, czego nie widział do tej pory żaden człowiek. Opowiadając tę historię, Sony oddaje hołd odkrywcom z przeszłości, którzy stanęli na progu nieznanego i przekroczyli swoje granice, by osiągnąć to, co niezwykłe.

Tę wyjątkową historię musiał opowiedzieć równie szczególny głos, dlatego w stworzeniu tej reklamy pomógł nowy strategiczny partner kreatywny - Travis Scott. Firma ma nadzieję, że gracze będą się dobrze bawić w czasie oglądania reklamy oraz z niecierpliwością czekają na dalsze, wspólne odkrywanie nowych i ekscytujących światów dzięki PlayStation 5.

