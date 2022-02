Nowy standard telewizji naziemnej. Prawie 2 mln gospodarstw domowych może stracić dostęp do tego medium [badanie]

Fot.: Free-Photos, Pixabay - telewizor, retro

Z danych Krajowego Instytutu Mediów wynika, że 1,81 mln gospodarstw domowych jest nieprzygotowana do wdrożenia standardu DVB-T2/HEVC, a tym samym jest zagrożona utratą dostępu do sygnału telewizyjnego. Aż 91% z nich posiada tylko jeden telewizor i w 68% przypadków odbiornik TV ma ponad 6 lat. Jednocześnie, blisko połowa, bo aż 44% gospodarstw domowych nieprzystosowanych technologicznie do wdrożenia DVBT2/HEVC i nie ma dostępu do internetu.

Gospodarstwa domowe zagrożone utratą sygnału telewizyjnego rzadziej niż przeciętne gospodarstwa domowe maja telewizor Smart TV (18% vs. 42%), smartfon (49% vs. 78%) oraz komputer lub tablet (27% vs. 65%). W większości są to jednoosobowe gospodarstwa domowe (56%), w których prym wiodą ludzie starsi (wśród 41% z nich „lider” jest w wieku powyżej 70 lat, w przypadku 81% „lider” ma ponad 50 lat). Są to w dużej mierze domostwa zlokalizowane na wsi (55%) oraz o niższych dochodach niż gospodarstwa domowe w Polsce ogółem posiadające telewizor.

Wyniki badania gotowości prowadzonego przez Krajowy Instytut Mediów są coraz szerzej wykorzystywane do planowania działań związanych z przygotowaniem odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej.