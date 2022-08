Nutella kocha Polskę 2022. To już druga edycja akcji

Z początkiem sierpnia startuje druga edycja akcji „Nutella kocha Polskę 2022”, która potrwa do 30 września. Producent popularnego kremu do smarowania wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym (PTTK) po raz kolejny przygotowali propozycję 16 lokalizacji, które znajdą się na etykietach słoików z limitowanej edycji.

Zeszłoroczne zainteresowanie kampanią sprawiło, że Nutella po raz kolejny postanowiła udowodnić, że piękno jest wokół nas i wystarczy tylko się rozejrzeć by je dostrzec.

- Zachęceni sukcesem pierwszej edycji naszej akcji z 2021 postanowiliśmy również w tym roku zaprosić naszych konsumentów do odkrywania uroków Polski wraz z kremem Nutella. We współpracy z PTTK i przy aktywnym zaangażowaniu ze strony fanów marki stworzyliśmy mapę wyjątkowych miejsc. W tym roku uzupełniamy ją o kolejne 16 lokalizacji, które znajdą się na etykietach słoików z limitowanej edycji, a są to: Suwalszczyzna, Pojezierze Ełckie, Toruń, Kraków, Dębki, Gdynia, Świnoujście, Zalew Wiślany, Tatry, Wieliczka, Warszawa, Gdańsk, Dunajec, Zamek Ogrodzieniec, Zalipie i Zamość – tłumaczy Łukasz Sasin – Country Marketing Manager marki Nutella.