Oceniono sieci handlowe. Tesco, Lidl, Makro, Biedronka, Kaufland, Auchan obecne w zestawieniu

zakupy, sklep, fot. ARC Rynek i Opinia

Marki Lidl, Tesco i Makro uzyskały najlepszy wynik wśród 8 największych spożywczych sieci handlowych w Polsce pod kątem opinii pracowników w wynikach wyszukiwań Google. Takie dane płyną z raportu „Pięć gwiazdek dla tego pracodawcy!” przygotowanego przez agencję On Board Think Kong i platformę Sentinic.com. Publikacja porusza m.in. takie kwestie jak warunki zatrudnienia, obowiązki, wysokość wynagrodzenia czy środki bezpieczeństwa zastosowane z uwagi na COVID-19.

W raporcie zostało uwzglęnionych 8 sieci sklepów spożywczych o największych przychodach w Polsce, a wśród nich są takie marki jak: Biedronka, Lidl, Kaufland, Tesco, Auchan, Carrefour, Makro oraz Żabka. Analiza dotyczy opinii pracowników w kontekście warunków zatrudnienia takich jak obowiązki czy wysokość wynagrodzenia. Znaczna część opinii o pracy w sieciach dotyczyła COVID-19, jak dana firma sobie radzi w pandemii, czy oferuje pracownikom dodatki.

Najczęstsze miejsca występowania opinii

Największy wpływ na reputację online analizowanych marek mają portale z ogłoszeniami o pracę, zbierające opinie o pracodawcach, typu: gowork.pl, indeed.com, pracuj.pl. W TOP 20 wyników Google dla każdej marki jest co najmniej kilka takich linków i w znacznej większości zawierają one treści negatywne. Niestety dla marek, te miejsca są najczęściej odwiedzane i aktualizowane o nowe wpisy, a co za tym idzie – ich pozycja się wzmacnia. Drugim, co do częstotliwości występowania, źródłem treści są artykuły lokalnych mediów i komentarze pod nimi.

Przy realizacji badania korzystano z Keyword Image Score zdefiniowanego na platformie Sentinic uwzględniając takie czynniki jak: pozycja wyniku w Google Top20, Sentyment pojawiających się treści oraz w przypadku non-click searches gwiazdki i recenzje.

Lidl oceniony najwyżej

Zwycięzcą w tym zestawieniu jest Lidl. Szeroko zakrojone kampanie Employer Brandingowe i oferta wynagrodzeń zdają się zapewniać marce przewagę, na którą od lat pracuje. Ponad 20 punktów przewagi nad najgorzej ocenianymi sprawia, że mogą liczyć na bardzo dobrą opinię względem konkurencji ocenianej w najlepszym razie neutralnie.

Jeden z trzech najniższych wyników zajęła największa konkurencja Lidla, czyli Biedronka. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie kadrowe i nieraz bliskość konkurencyjnych sklepów oznacza to, że z czasem proces rekrutacji w Biedronce może być wyraźnie trudniejszy i znalezienie pracowników może być niełatwe.

Najwyżej oceniane sieci handlowe

Źródło: On Board Think Kong, Sentinic.com

Opinie zamieszczane w Internecie coraz częściej decydują o wyborze pracodawcy. Ponad 80% kandydatów do pracy aktywnie poszukuje informacji o swojej przyszłej firmie, bo oprócz poziomu zarobków, ważne dla nich jest to, czy firma działa fair, jaką ma na rynku opinię i jaki tworzy obraz w świadomości społecznej.

W czasach globalnej komunikacji w sieci wszystkie firmy narażone są na szkalujące oraz nieprawdziwe opinie o nich. Negatywny wizerunek w wyszukiwarce internetowej Google może bardzo poważnie zaszkodzić działalności firmy lub marki. Z kolei pozytywne opinie w Google mogą bezpośrednio przełożyć się na zwiększenie zainteresowania ofertą firmy, szczególnie dla tych niezdecydowanych, szukających opinii właśnie w sieci.