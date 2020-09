Ogłoszenia motoryzacyjne online. Jakie auta najczęściej kupujemy i sprzedajemy w sieci?

samochód, kierowca, fot. free-photos, pixabay

Które marki pojazdów cieszą się największą popularnością wśród internautów? Ile średnio kosztuje 20-letnie auto? W jakim przedziale cenowym jest najwięcej ofert sprzedaży samochodów? Jeśli w najbliższym czasie planujecie zakup lub zbyt swoich czterech kółek, są to pytania, na które warto znać odpowiedzi. Na podstawie kilkudziesięciu tysięcy ogłoszeń zamieszczonych na portalu Autoplac.pl stwierdzić można, że popularność niemieckich aut w Polsce nie słabnie. Widać to chociażby na przykładzie ofert sprzedaży, wśród których królują dwie marki pochodzące od naszych zachodnich sąsiadów – Opel i Volkswagen. Na trzeciej pozycji w tej klasyfikacji plasuje się amerykański Ford – przed BMW, Audi oraz Mercedesem.

– To, że marki takie jak Opel czy Volkswagen cieszą się popularnością internautów, ale można na nim znaleźć również Lincolny, Łady czy auta pochodzące z południowokoreańskiego koncernu SsangYong – komentuje Julia Rachwalska z firmy Yanosik.

Szeroki wybór marek i modeli samochodów to spora zaleta każdego portalu z ogłoszeniami. Dzięki temu potencjalny nabywca przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie może analizować, oglądać i porównywać – tak, aby mieć pewność, że jego wybór będzie słuszny.

– Możliwość dodawania ogłoszeń za darmo sprawia, że ofert sprzedaży jest naprawdę wiele. Dzięki temu osoba poszukująca dla siebie nowego auta może znaleźć ten model, który nie tylko odpowiada jej pod względem technicznym, estetycznym, ale też cenowym – dodaje Rachwalska.

Ceny samochodów w internecie

Co ciekawe, najwięcej ofert sprzedaży aut oscyluje w kwocie 10-25 tys. złotych – takie pojazdy stanowią ponad 27% wszystkich zamieszczonych na portalu ogłoszeń. Nie brakuje jednak droższych samochodów. Te w cenie wyższej niż wspomniane 25 tys. złotych, to niemal 58% wystawionych na portalu czterech kółek.

Wiek samochodów sprzedawanych w internecie

Tym, co w dużej mierze warunkuje cenę pojazdu, jest oczywiście jego wiek. Tak, jak ceny zabytkowych samochodów mogą osiągać niebotyczne kwoty, tak w przypadku większości aut używanych w celach transportowych, czas działa raczej na ich niekorzyść.

Widać to doskonale na podstawie danych zebranych z portalu Autoplac.pl. Średnia cena samochodu z 2000 roku to 6037,92 zł, natomiast pojazd o 5 lat młodszy, z 2005 roku, niemal podwaja tę kwotę – kosztuje ok. 13 640,17 zł. Tendencję tę zaobserwować można także w przypadku pojazdów z 2010 i 2015 roku. Dziesięcioletnie auto kosztuje średnio 30 808,28 zł, zaś pięcioletnie już 57 214,78 zł.

– Wiek pojazdu bardzo znacząco wpływa na jego cenę, jednak nie da się ukryć, że nie warunkuje jej całkowicie. Bardzo ważny jest również stan auta wystawionego na sprzedaż – komentuje Julia Rachwalska z Yanosika.

Historia ma znaczenie

W wielu przypadkach dołączone do ogłoszeń fotografie bardzo dokładnie pokazują stan pojazdu, a sprzedający rzeczowo i skrupulatnie opisują wszystkie aspekty techniczne – również te dotyczące ewentualnych wypadków, uszkodzeń czy awarii. Mimo to, przed zakupem samochodu warto zapoznać się z jego historią dostępną w CEPiK. Autoplac.pl jako jedyny portal ogłoszeniowy umożliwia dołączenie raportu z tej bazy bezpośrednio do konkretnej oferty - obecnie jest on już dostępny aż dla ¼ wszystkich opublikowanych ogłoszeń.

– Są to informacje niezwykle cenne dla potencjalnych nabywców. Pozwalają na zweryfikowanie wiarygodności sprzedawców oraz dokładne sprawdzenie historii pojazdu - wyjaśnia Julia Rachwalska.

Jakich aut szukamy w sieci?

Nie da się ukryć, że wszystkie wspomniane wyżej czynniki mają istotny wpływ na decyzje zakupowe Polaków. Specjaliści z Autoplac.pl zaobserwowali jednak, że są pewne marki aut, które cieszą się zauważalnie większą popularnością. W tej klasyfikacji prym wiedzie Audi, a nawet konkretne modele: A3, A4, A7, TT oraz 80. Drugie pod tym względem jest BMW - 3GT czy X5.

– Co ciekawe, wśród internautów popularnością cieszą się nie tylko samochody kilku, bądź kilkunastoletnie. Do najpopularniejszych ogłoszeń zaliczyć można także Forda Mustanga z 1967 roku czy Opla Calibrę z rocznika 1993 – podsumowuje Rachwalska.

