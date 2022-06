ONZ dostarczy pomoc humanitarną Ukrainie wykorzystując rozwiązania Ubera

uber, telefon, smartfon, fot. freestocks-photos, pixabay

Inżynierowie na co dzień udoskonalający rozwiązania Uber, stworzyli i udostępnili specjalną wersję platformy, która posłuży do dostarczania pomocy humanitarnej w Ukrainie. Technologia jest obecnie wdrażana w Dnieprze, z planami rozszerzenia na Lwów, Winnicę, Kijów i Czerniowce.

Światowy Program Żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (WFP) rozpoczął współpracę z Uberem w celu koordynacji transportów humanitarnych do najbardziej dotkniętych wojną obszarów w Ukrainie. Służyć do tego ma specjalnie przygotowana wersja platformy, bazująca na rozwiązaniu Uber Direct.

Ponieważ duże samochody ciężarowe mają problemy z dotarciem do osób potrzebujących na terenach gęsto zabudowanych, współpraca z Uber pozwala WFP lepiej koordynować, wysyłać i śledzić flotę mniejszych pojazdów dostarczających artykuły pomocowe z magazynów do osób potrzebujących. Dzięki temu WFP może w czasie rzeczywistym monitorować postęp wysyłki do miejsca docelowego i potwierdzić, że dostawa została bezpiecznie wykonana.

Pierwsze dostawy zostały już wykonane w Dnieprze, a kolejne realizowane są również w innych częściach Ukrainy, m.in. we Lwowie, Winnicy, Kijowie i Czerniowcach.

- WFP odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu żywności i pomocy materialnej osobom najbardziej dotkniętym wojną w Ukrainie. Technologia Uber pomaga WFP reagować na bieżąco i służyć społecznościom w Ukrainie, które na nas polegają. Jednocześnie wspiera to naszą współpracę z ukraińskimi firmami dostępnymi na platformie Uber, dzięki czemu nasze operacje są bardziej wydajne, wykorzystując lokalne zasoby - mówi Matthew Hollingworth, koordynator ds. Sytuacji nadzwyczajnych WFP w Ukrainie.

Oprócz udostępnienia technologii, Uber przekazał darowiznę w wysokości 250 000 USD na rzecz Światowego Programu Żywnościowego USA w ramach wsparcia dla Ukrainy.

- Cieszymy się, że możemy wesprzeć WFP w dostarczaniu pomocy humanitarnej na terytorium całej Ukrainy, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do spersonalizowanej wersji platformy Uber. Korzystając z naszej technologii, WFP może teraz planować, wysyłać, śledzić i zarządzać dostawami przez sieć samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych, do końcowych punktów dystrybucji, w promieniu 100 km od magazynów WFP w całym kraju - powiedział Dara Khosrowshahi, dyrektor generalny Uber.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy WFP dynamicznie zwiększył skalę swojej działalności w Ukrainie i przylegających regionach. Do końca czerwca WFP będzie dostarczać żywność i wsparcie finansowe ponad 3 milionom ludzi miesięcznie w kraju.

- Dziękujemy firmie Uber za pomoc w dostarczeniu niezbędnej pomocy humanitarnej w Ukrainie. Taka współpraca z sektorem prywatnym ma kluczowe znaczenie dla wdrażania innowacyjnych, niestandardowych rozwiązań w celu sprostania złożonym wyzwaniom - powiedział Barron Segar, prezes i dyrektor generalny World Food Program USA.

