Opakowania z recyklingu w Biedronce. Sieć ogranicza zużycie plastiku pierwotnego

Co łączy sałatkę z kaszą bulgur, jogurt z granolą oraz świeżą rybę? Nowe opakowania marek własnych, dzięki którym w 2020 roku sieć Biedronka zapobiegła wprowadzaniu do obiegu ponad 5 600 ton plastiku pierwotnego. To droga do realizacji ambitnego celu: do 2025 roku wszystkie opakowania marek własnych sieci mają nadawać się w 100% do recyklingu.

Najbardziej spektakularnym przykładem ekoprojektowania w 2020 roku było użycie w opakowaniach produktów marek własnych sieci Biedronka prawie 5 500 ton plastiku z recyklingu (post consumer recycle - rPET lub rPE). Taka ilość plastiku została pozyskana z odpadów i wykorzystana przy produkcji opakowań, dzięki czemu o tyle mniej plastiku pierwotnego zostało wpuszczone do obiegu.

Zmiany produktowe w sieci Biedronka

Sieć Biedronka nie oferuje podczas sezonu grillowego jednorazowych plastikowych artykułów takich, jak: słomki, sztućce, talerzyki czy kubki, które już od 2019 roku zostały zastąpione alternatywnymi materiałami wytworzonymi z surowców odnawialnych, takich jak papier czy drewno. Plastikowe słomki dołączane do napojów Riviva 200 ml wymieniono na papierowe, a fani gotowych sałatek z pewnością zauważyli zmianę widelczyka z polimerowego na drewniany. Tego typu działania wynikają z postanowień dyrektywy Single Use Plastic, a Biedronka wdraża je dużo wcześniej, niż przewiduje obowiązek (do lipca 2021 roku). Dzięki eliminacji tego typu jednorazowych elementów ze wszystkich produktów marek własnych, roczna ilość zredukowanego plastiku wprowadzanego do otoczenia to ponad 17 ton.

Innym działaniem jest zamiana materiału opakowaniowego na alternatywny, tak aby opakowanie w 100% nadawało się do recyklingu. Przykładem takiej zmiany w 2020 roku była eliminacja opakowań wykonanych lub zawierających w składzie polichlorek winylu (PVC), który stanowi zanieczyszczenie niemożliwe do usunięcia podczas recyklingu innych polimerów. W 2020 roku zmianie uległo ponad 50 opakowań produktów marek własnych, dzięki czemu ponad 90 ton utrudniającego recykling plastiku nie zostało wprowadzonych do otoczenia. Dla przykładu, zmianie uległ materiał etykiety termokurczliwej jogurtu pitnego FruVita.

Dzięki powyżej opisanym działaniom ekoprojektowania opakowań, sieć Biedronka zapobiegła wprowadzeniu na rynek łącznie ponad 5 600 ton plastiku pierwotnego w 2020 roku. Taki wynik udało się uzyskać dzięki współpracy z naszymi partnerami handlowymi oraz producentami opakowań.

- Ekoprojektowanie opakowań stawia przed nami wiele wyzwań, ale też umożliwia nam wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Cieszymy się, że nasza codzienna praca z dostawcami przyczynia się do ograniczania zużycia plastiku, a w sieci o tak dużej skali działalności, przekłada się ona na realne, wysokie liczby - Katarzyna Grabarska, menedżer ds. opakowań, odpowiedzialna m.in. za ekoprojektowanie opakowań marek własnych w sieci Biedronka.

Polski Pakt Plastikowy

W 2020 roku Biedronka dołączyła również do Polskiego Paktu Plastikowego, gdzie wspólnie z innymi organizacjami i firmami stara się ograniczać ilość wpuszczanego plastiku do otoczenia oraz projektować opakowania zgodnie ze strategią o obiegu zamkniętym. Biedronka kładzie także nacisk na edukację klientów. W maju 2020 roku sieć rozpoczęła proces umieszczania kolorowych piktogramów segregacji na opakowaniach produktów marek własnych Biedronki. Od lipca zeszłego roku przygotowano ponad 1300 projektów dla produktów marek własnych różnych kategorii, z których duża część już trafiła do sprzedaży. Dzięki piktogramom segregacji, klienci sieci mogą z łatwością sprawdzić, do którego pojemnika powinno trafić opakowanie po wykorzystaniu produktu. Za ten projekt sieć Biedronka otrzymała w kwietniu 2021 roku wyróżnienie w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

