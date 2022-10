Open FM, fot. Wirtualna Polska

Wystartowała nowa odsłona platformy Open FM. Należący do Wirtualnej Polski serwis oferuje znane radiowe stacje internetowe, a także podcasty i aktualności. Jednocześnie uruchomiona została część premium, w której użytkownicy znajdą dodatkowe treści. Open FM od teraz promuje się też sloganem „Otwórz się na nowe”.

Nowa wersja platformy to przede wszystkim zmiany wizualne i contentowe, rozszerzony dostęp do aktualności w formie tekstowej oraz do 160 podcastów zewnętrznych wyselekcjonowanych przez redakcję. Baza z miesiąca na miesiąc będzie się powiększała.

Platforma pojawia się dodatkowo w wersji premium, w której użytkownicy będą mieli dostęp do dodatkowych treści. Będzie go można wykupić także w pakiecie z WP Pilotem. W tej wersji stream stacji muzycznych nie będzie przerywany reklamami, a obok istniejących kanałów pojawią się także nowe, wyłącznie dla użytkowników premium.

– W odróżnieniu od najróżniejszych playlist, które można znaleźć w sieci, w Open FM słuchacze dostają najlepsze stacje radiowe stworzone przez redakcję, a nie algorytmy. Nasze stacje – w przeciwieństwie do playlist – nie kończą się po kilku godzinach, nie są też trudne do wyszukania. Chcemy, żeby użytkownik Open FM odkrywał gatunki muzyczne, a nie kręcił się wyłącznie wokół czegoś, co podpowie mu algorytm na podstawie wcześniej przesłuchanych piosenek – podkreśla Aleksandra Karpińska-Gugała, Head of Open FM.

W ofercie premium znajdą się między innymi podcasty: „Niepokoje” pisarki i wokalistki Marty Bijan, „O głowie” psycholożki Joanny Flis, „Jak zostać szpiegiem” związanego z Wirtualną Polską i Radiem 357 Patrycjusza Wyżgi, a także „Cienie Hollywood” dziennikarza WP Grzegorza Betleja.

Wkrótce zadebiutuje tam również podcast „Tajemnice Klubu 27” aktora i wokalisty Piotra Roguckiego, „Zrozumieć Wschód” Piotra Pogorzelskiego (były korespondent z krajów ZSRR) oraz „Paleo-opowieści” Krzysztofa Poznańskiego (popularyzator nauki, związany z Naukowo TV). Nowe odcinki mają się pojawiać w serwisie każdego tygodnia, co miesiąc będą tam też trafiały premiery nowych serii podcastów. Część z nich tworzona będzie we współpracy z twórcami serwisu Patronite. Jednocześnie cały czas rozwijany będzie serwis z aktualnościami w formie artykułów i wywiadów z artystami.

– W podcastach premium postawiliśmy na wyjątkową, nowoczesną oprawę dźwiękową, dzięki której słuchacz po zamknięciu oczu będzie mógł się znaleźć w samym środku opowiadanych przez nas historii. Zarówno tę część, jak i sekcję z aktualnościami, kierujemy do świadomego odbiorcy, który chce mieć dostęp do wiedzy eksperckiej. Nasza platforma może pomóc słuchaczom w wyłapywaniu rzetelnych treści tworzonych przez specjalistów z danych dziedzin – dodaje Aleksandra Karpińska-Gugała.

Kontynuowane będą również produkcje Wirtualnej Polski: tygodnik muzyczny „Rotacja” Karola Szczęśniaka i Kamila Sosnowskiego, seria wywiadów muzyczno-społecznych Grzegorza Betleja „Cały ten zgiełk”, „Z pierwszej piłki” redakcji WP SportoweFakty, społeczny „Moja, twoja, nasza” Marka Mikołajczyka, „Clickbait” dziennikarzy redakcji kulturalnych WP oraz „Pudelek Podcast” redakcji Pudelka. Pojawią się też nowe produkcje – poruszający tematykę kobiecą „One mają głos” Żanety Gotowalskiej oraz ekonomiczny „Idzie kryzys” Patryka Michalskiego.

Ponadto do obecnych już na platformie stacji zewnętrznych nadawców m.in. newonce.radio, Radia 357 i Radia Nowy Świat, ale też Radia Kampus, Radiospacji czy stacji grupy Agora (m.in. TOK FM, Złote Przeboje) – dołączą wkrótce stacje Grupy RMF: RMF Classic oraz RMF24. Za pośrednictwem Open FM wciąż będzie można słuchać WP Radia, będącego połączeniem informacji z serwisów Wirtualnej Polski z muzyką w formacie AC [adult contemporary].

Wraz ze startem nowej odsłony platformy wkrótce uruchomiona zostanie także nowa wersja aplikacji Open FM na system Android oraz dla użytkowników iOS.