taniec, winda, fot. Orbit

Znasz to uczucie, kiedy słyszysz swoją ulubioną piosenkę? Jakaś część Ciebie chce tańczyć, śpiewać i dawać czadu, ale wtedy... coś Cię powstrzymuje. Coś głęboko w środku tłumi Twoją radość i ekspresję mówiąc Ci, żeby dać sobie spokój. Otóż - to nie jest fajne! Marka bezcukrowych gum do żucia Orbit w swojej najnowszej aktywacji namawia, aby powiedzieć takim sytuacjom: nigdy więcej!

Teraz już nic nie powstrzyma Cię przed radosnym i pełnym wyrażaniem siebie, przed podkręceniem muzyki i pląsaniem tak, jakby nikt nie patrzył, przed robieniem tego…co dodaje Ci błysku. A już na pewno nie Ty sam.

Stworzona przez agencję reklamową Energy BBDO i Mars Wrigley, globalna kampania marki Orbit „Rób to, co dodaje Ci błysku” (w ang. wersji: Do What Makes You Ding) jest kontynuacją zainicjowanej w zeszłym roku platformy komunikacyjnej. Wraz z wielokrotnie nagradzaną reżyserką Hanna Marią Heidrich, twórcy zdecydowali się na wykorzystanie w spotach piosenki Call Me Maybe, wykonywanej przez Carly Rae Jepsen.

W ramach kampanii reklamowej marka Orbit podkreśla, że pewność siebie to uświadomienie sobie, że nie musisz stać się najlepszą wersją siebie, ponieważ już jesteś swoją najlepszą wersją.

Kampania „Rób to, co dodaje Ci Błysku” wystartowała z początkiem listopada. Spoty reklamowe będzie można zobaczyć w telewizji (15s i 6s) oraz na online video.