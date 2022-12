fot. Tim Mossholder

Święta marketingowego roku pańskiego 2022 wedle przewidywań firmy Salesforce będą nieco mniej białe i baśniowe, a bardziej przyziemne: z uwagi na rosnącą inflację, wyższe niż rok temu koszty produkcji oraz przewidywany YoY (year-over-year) spadek konsumpcji.

Tym ważniejsza jest więc rola marketerów i agencji odpowiedzialnych za tworzenie reklam świątecznych - przysłowiowa magia świąt powinna być “prawem, nie towarem” niezależnie od sytuacji rynkowej. W końcu o to chodzi w świętach: o element magii, nadziei i miłości.

Jakim tropem należy więc pójść, by trafić do serc klientów i zostać zapamiętanym inaczej niż już legendarna w branży piękna i długa reklama Apartu? Poniżej przedstawiam moje subiektywne top 3 najpiękniejszych (i najmądrzejszych społecznie) reklam świątecznych!

Allegro

Nie mogłabym mieć czystego sumienia, gdybym w tym zestawieniu pominęła ten jeden z największych polskich marketplaców. Wszyscy kojarzymy słynne i niezwykle wzruszające “English for beginners” i scenę w wannie z żółtą kaczuszką. Karteczki post-it stały się niejako na jakiś czas wręcz wizualnym synonimem rodzinnego ciepła - nic więc dziwnego, że agencja reklamowa Bardzo dostała za tę kampanię w pełni zasłużonego Brązowego Lwa w Cannes Lions w 2017 roku w kategorii Entertainment.

Allegro ma więc od kilku lat naprawdę wysoko zawieszoną poprzeczkę dotyczącą oczekiwań w zakresie produkcji świątecznych - tym bardziej jest mi miło donieść, że zdecydowanie rok w rok daje w tym zakresie prawdziwy pokaz wzruszeń! Dlatego też, na pierwszym miejscu mojej listy zamieszczam poniższy spot “To, co najważniejsze”.

To, co najważniejsze | Reklama świąteczna Allegro 2021

Jest to pięknie opowiedziana historia o tym, co najważniejsze: o dobru ponad podziałami, czasem trudnej relacji rodzic-dziecko i o tym, że niezależnie od tego, jak wyglądamy, to co najważniejsze jest w środku każdego z nas. To niezwykle mądra opowieść o istocie człowieczeństwa w środku pandemii Covid-19 i do tego w święta. Nie pozostaje mi więc nic innego jak zachęcić do obejrzenia spotu – i do zobaczenia w sobie tego, co najważniejsze.

Ikea

Wedle przywołanych już wcześniej badań Salesforce tym, co wyróżni tegoroczne święta na tle poprzednich jest większe zwrócenie uwagi przez konsumentów na kwestie związane z koniecznością zadbania o środowisko. 83% ankietowanych zadeklarowało chęć kupienia prezentów od zrównoważonych marek i produktów w grudniu 2022. 42% twierdziło, że chętnie rozważą zapłacenie więcej za zrównoważone opcje wysyłki lub wybranie dłuższego czasu dostawy – wszystko to, by zostawić naszą planetę w lepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

W takim właśnie pro-ekologicznym duchu utrzymana jest zeszłoroczna kampania Ikea zaprojektowana przez agencję VMLY&R. Jej twórcy przypominają, że święta, poza radością, którą przynoszą, prowadzą też do... marnowania naprawdę sporych ilości jedzenia. Jest to tym istotniejsze, że firma consultingowa BCG raportuje, że Polacy są w niechlubnej czołówce europejczyków marnujących jedzenie: per capita nasi rodacy wyrzucają 247 kg rocznie (przy europejskiej średniej równej 173 kg na osobę). Doceńmy ducha świąt - nie marnując jedzeni :)

IKEA - The Christmas food waste

DHL

Jako że obecnie marketinguję w branży logistycznej - w moim top 3 nie mogło zabraknąć przykładu kampanii firmy kurierskiej. W uroczej animacji z 2018 roku DHL przypomina o tym, że Mikołaj jest w każdym z nas – a szczególnie w kurierach, którzy w tym czasie w roku mają ręce pełne roboty i dbają, by każdy otrzymał zamówiony upominek w odpowiednim czasie – co, umówmy się: szczególnie w grudniu do najprostszych zadań nie należy.

Merry Christmas 2018 from DHL

Ciekawostka ze świata logistyki: DHL raportuje, że większość osób robi świąteczne zakupy 13 grudnia; jest to więc dla wielu osób najbardziej pracowity dzień w roku, oznaczający początek dostawczego armagedonu (i realnego ścigania się z czasem: wciąż bowiem większość zamawiających oczekuje same lub next day delivery). Bądźmy więc dla siebie nieco bardziej wyrozumiali - także te kilka dni przed świętami, wypatrując z utęsknieniem kupionych paczek.

Marta Michałowska

Head of Marketing

Linker Cloud