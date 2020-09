Oto największe portale motoryzacyjne. Czego w nich szukamy?

Samochód, Ford.

Prezentujemy najnowsze zestawienie najpopularniejszych w Polsce serwisów motoryzacyjnych. Gdzie szukamy ogłoszeń dotyczących sprzedaży samochodów i motocykli, a gdzie przeglądamy zdjęcia fantastycznych maszyn. Oceńcie sami.

Źródło: Gemius/PBI próba lipiec 2019/2020 Największe portale motoryzacyjne Serwis audyt site-centric Użytkownicy (real users) Odsłony węzeł 07.2019 07.2020 07.2019 07.2020 07.2019 07.2020 otomoto.pl tak tak 6 796 001 7 026 909 333 830 132 361 328 386 olx.pl / Motoryzacja tak tak 5 868 167 5 220 018 335 055 029 246 725 626 auto-swiat.pl tak tak 3 354 270 4 254 595 12 862 820 13 439 216 autokult.pl tak tak 3 542 004 3 854 092 15 347 334 12 284 984 interia.pl / Motoryzacja tak tak 2 318 208 2 447 696 11 368 397 11 220 306 moto.pl tak tak 1 885 610 2 443 343 4 949 473 6 290 939 autocentrum.pl tak tak 1 775 828 1 844 990 19 592 793 18 017 357 wrc.net.pl tak 801 709 1 486 877 3 716 720 8 386 658 sprzedajemy.pl / sprzedajemy.pl - motoryzacja 1 083 723 1 345 593 - 12 670 926 motofakty.pl tak tak 1 105 064 1 098 659 3 997 398 3 424 357

Otomoto i OLX od dawna królują w tego typu zestawieniach. Oznacza to, że w serwisach motoryzacyjnych szukamy przede wszystkim ogłoszeń kupna i sprzedaży. To one bowiem generują im największe zasięgi wśród internautów.

Dopiero na trzecim miejscu na podium znalazł się Auto Świat. Ten należący do Grupy Ringier Axel Springer portal motoryzacyjny zawdzięcza swoją wysoką pozycję natomiast promocji na stronie głównej Onetu, która jest głównym dostawcą użytkowników do tego serwisu.

Goni go Auto Kult należący do WP.