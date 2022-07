Outhorn otwiera hybrydowe salony łączące dwa światy

zakupy, wyprzedaż, sklep, fot. webandi, pixabay

Najnowsze rozwiązanie, zaprezentowane przez Outhorn w niedawno powstałych salonach sprzedaży jest wisienką na torcie tworzonego spójnego ekosystemu cyfrowego marki. Dzięki wdrożonym przez OTCF, we współpracy z zespołem goodylabs, interaktywnym standom POS, klienci mają możliwość połączenia doświadczeń sklepu stacjonarnego z prostotą i szybkością zakupu online.

Zakupy bez rozmowy ze sprzedawcą

Outhorn, kojarzony z lifestylem i autentycznością, od lat odpowiada na potrzeby wchodzącej w dorosłość “Gen Z” — proponuje im kolekcje ubrań w miejskim stylu i przystępnych cenach, dbając o całokształt doświadczeń zakupowych. W ślad za obserwacją rynku i badaniem potrzeb odbiorców, marka wzbogaciła spektrum doświadczeń w sklepach stacjonarnych o interaktywne standy. To odpowiedź nie tylko na potrzebę samodzielnej obsługi, bez konieczności rozmowy ze sprzedawcą. To również sprawniejszy zakup i hybrydowy model salonu sprzedaży, który łączy korzyści online z offlinem.

Jeden ekran - wiele możliwości

Za pomocą dostępnych w sklepie ekranów interaktywnych klienci mogą przejrzeć cały asortyment, który znajduje w danym sklepie. Po zeskanowaniu kodu EAN, dowiedzą się więcej o produkcie. Ekrany zamieszczone w przymierzalniach pozwalają dobrać produkty, które obsługa dostarczy klientowi po naciśnięciu jednego przycisku.

- Pierwsze tygodnie testu wykazały, że koncepcja się sprawdza, a klienci bardzo chętnie korzystają z możliwości, jakie dają interaktywne standy Outhorn. Technologia, którą zastosowaliśmy pozwala nam nie tylko uprzyjemnić i usprawnić drogę, jaką konsument przebywa w kontakcie z nami, ale też zadbać o aspekty biznesowe. To ważne, aby spójność doświadczeń i danych była wielowymiarowa. Rozumiemy to zarówno w sferze odczuć konsumentów, ale też w sferze przewagi konkurencyjnej oraz spójności danych, które zyskuje marka Outhorn - mówi Renata Miłaszewicz, Dyrektor Kolekcji Outhorn.

Trzy miasta i trzy salony

Interaktywne standy można wypróbować już w trzech salonach Outhorn: w Bydgoszczy, Bielsku-Białej i Warszawie w galerii Arkadia. Jak zapewniają twórcy, to dopiero początek planowanych innowacji. Wkrótce standy posłużą również do realizacji zamówień i zamawiania dostawy do domu.

Do końca roku marka Outhorn otworzy 20 takich sklepów we wszystkich większych miastach w Polsce. Wkrótce pojawi się też aplikacja mobilna Outhorn — kolejny ważny element ekosystemu cyfrowego marki.

