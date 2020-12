Pandemia i święta. Koronawirus sprawił, że myślimy więcej o innych

rodzina, dzieci, fot. sathyatripodi, pixabay

Boże Narodzenie to zwykle czas, w którym częściej myślimy o innych. Z badania Mastercard wynika, że aż 76% Polaków zadeklarowało poświęcenie większej uwagi najbliższym w okresie świątecznym. Respondenci wygospodarowali również więcej czasu i zaangażowania na zakup prezentów. Aż 83% z nich twierdzi, że mijający właśnie rok przypomniał im o tym, co w życiu jest naprawdę ważne.

Przemyślane prezenty

61% ankietowanych zaciska pasa po trudnym roku i na prezenty wydało mniej niż w latach ubiegłych. Nie znaczy to jednak, że straciły one na wartości. 2/3 badanych Polaków zapewniało, że w ich przygotowanie włoży więcej osobistego zaangażowania, a 63% deklarowało, że na ich tworzenie i wybór przeznaczy więcej czasu. Na szczycie listy przemyślanych prezentów znalazły się więc oprawione zdjęcia, fotoksiążki oraz samodzielnie przygotowane koszyki z domowymi specjałami. Oprócz nich w zestawieniu znajdują się również upominki zachęcające do wspólnego spędzania czasu, spersonalizowane świąteczne dekoracje, a nawet własna twórczość: np. rysunki czy wiersze.

Wyzwania, jakie przyniósł 2020 rok, sprawiły, że na co dzień więcej myślimy o innych, w tym również o osobach, których nie znamy osobiście. Niemal połowa (49%) ankietowanych w badaniu Mastercard planowała zakup prezentów wspierających cele charytatywne, aby w ten sposób pomóc ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. 17% Polaków deklarowało zakup produktów, m.in. jedzenia i ubrań, które trafią bezpośrednio do potrzebujących. 18% kupując prezenty wesprze organizacje pomagające zwierzętom, a 16% wykona bezpośrednią darowiznę na cele charytatywne. 1 na 4 ankietowanych kupi charytatywne kartki z życzeniami.

Lokalne zakupy

W tym wyjątkowym roku zwracamy większą uwagę nie tylko na to, co kupujemy, ale także na to, gdzie to robimy. 57% Polaków podczas świątecznych zakupów zdecydowało się wesprzeć swoją lokalną społeczność. 7 na 10 konsumentów kupiło prezenty w małych sklepach w najbliższej okolicy, aby wesprzeć ich biznes. Z kolei 40% deklarowało, że czeka, aż ich ulubione sklepy w sąsiedztwie zostaną na nowo otwarte, żeby skorzystać z ich oferty. Co ciekawe, sprzedawców „po sąsiedzku” szukamy także w internecie - 45% Polaków zakupy robi na stronach sprzedawców z najbliższej okolicy.

Deklarowano również, że na wigilijnych stołach także pojawią się w tym roku wybrane lokalnie produkty. 65% ankietowanych w badaniu Mastercard było zdania, że przedświąteczne zakupy zrobi w okolicznych sklepach. W trudnych dla gastronomii czasach, aż 4 na 10 Polaków zapowiadało, że dania na uroczystą kolację zamówi w okolicznych restauracjach.