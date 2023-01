laptop, kobieta, komputer, fot. deeezy, pixabay

Buy Now Pay Later, to coraz bardziej popularna forma finansowania zakupów, umożliwiająca odroczenie płatności i wykonanie jej w późniejszym terminie. Według Juniper Research, aktualne 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Wyniki badania Mastercard New Payment Index obrazują podejście Polaków do tej usługi.

Zaufanie do dostawców płatności

Polacy są zaznajomieni z koncepcją Kup Teraz, Zapłać Później, 89% badanych twierdzi, że zna tę usługę, globalnie ten odsetek wynosi 81%. Polscy konsumenci chcą cieszyć się elastycznością i wygodą płatności odroczonych, ale z poczuciem bezpieczeństwa związanym z zaufanym dostawcą, takim jak bank lub sieć płatnicza. Dziś tylko 47% polskich konsumentów przyznaje, że czuje się komfortowo korzystając z Kup Teraz, Zapłać Później. Jak wynika z badania Mastercard New Payment Index to, jaka instytucja udostępnia tę formę finansowania jest dla kupujących bardzo ważne. 62% konsumentów w Polsce przyznaje, że byliby bardziej zainteresowani korzystaniem z opcji płatności odroczonych oferowanej przez ich bank, a 60% czułaby się bezpieczniej korzystając z rozwiązania Kup Teraz, Zapłać Później wspieranego przez dużą sieć płatniczą, niż z rozwiązań innych dostawców.

- Polacy są otwarci na nowe usługi w obszarze płatności, ale jednocześnie widać bardzo silną zależność między wygodą a bezpieczeństwem. Świadomość usługi płatności odroczonych jest wysoka, ale ogólny komfort konsumentów związany z zagadnieniami takimi jak wpływ na zdolność kredytową oraz udostępnianie danych konsumenta pozostaje niski. Dlatego tak istotna staje się współpraca całej branży finansowej nad rozwiązaniami, które ten komfort podniosą. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że 55% polskich konsumentów jest otwartych na powiązanie swojego konta bankowego w taki sposób, aby umożliwić automatyczne spłaty dla usługi płatności odroczonych. Równie ważna w tym kontekście jest również edukacja konsumentów, aby z rozwagą i odpowiedzialnością korzystali z rozwiązań Buy Now Pay Later biorąc pod uwagę swoją płynność finansową – mówi Damian Zieliński, dyrektor ds. rozwoju produktów i nowych platform płatniczych w regionie Europie Centralnej, Mastercard Europe.

68% polskich konsumentów przyznaje, że chętniej korzysta z usługi Kup Teraz, Zapłać Później przy większych lub nagłych zakupach, a 31% spośród tych, którzy korzystają z tej formy finansowania twierdzi, że pomaga im ona w planowaniu budżetu domowego. Niskie lub zerowe oprocentowanie oferowane przez rozwiązania płatności odroczonych jest znaczącą zachętą dla ponad połowy Polaków do sięgania po nie częściej.