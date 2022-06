Empik i PayPo wprowadzają odroczone płatności w wybranych salonach

sklep, winyle, płyty, zakupy, fot. Empik

PayPo, czołowa firma działająca na rynku płatności odroczonych w Polsce, umacnia współpracę z marką Empik i udostępnia swoje usługi w wybranych salonach. Od teraz klienci mogą zrobić zakupy za pośrednictwem usługi “PayU - Płacę później z PayPo”, korzystając z aplikacji mobilnej Empik, a następnie zabrać je do domu i opłacić nawet 30 dni później, bez dodatkowych kosztów. Płatność PayPo na razie dostępna jest wyłącznie w ramach usługi Premium Pay&Go. To kolejny etap współpracy między PayPo i Empikiem – w sierpniu 2021 roku płatności odroczone wdrożono dla klientów platformy Empik.com.

Powrót klientów do sklepów stacjonarnych

Pandemia mocno wpłynęła na zwyczaje konsumenckie Polaków. Dzięki dynamicznemu rozwojowi kanałów online, klienci mogli zrealizować swoje potrzeby zakupowe bez wychodzenia z domu. Zalety robienia zakupów w sklepach internetowych, takie jak wygoda, szybkość i bezpieczeństwo transakcji, stały się ważną częścią doświadczenia zakupowego. Teraz sprzedawcy muszą sprostać tym oczekiwaniom także w kanale offline. Według badań Inquiry na zlecenie Cushman & Wakefield, ponad 30 proc. konsumentów zamierza dokonywać większości lub wszystkich zakupów w sklepach stacjonarnych, a 44 proc. planuje korzystać zarówno z zakupów online, jak i offline.

Omnichannel

To określenie od lat wymieniana jest wśród najważniejszych trendów w sprzedaży, a teraz staje się jeszcze ważniejsze. Większość zachowań i przyzwyczajeń związanych z doświadczeniem zakupów online przenosi się na sprzedaż w sklepach stacjonarnych. Jednym z nich są płatności odroczone. Usługa “Buy now, pay later” - coraz częściej wybierana w sklepach internetowych - w sposób naturalny upowszechnia się również w kanale offline.

- Rozwijanie płatności odroczonych w sklepach stacjonarnych to jeden z naszych celów strategicznych na najbliższy czas. Nie jest to przypadkowy krok, ale odpowiedź na oczekiwania konsumentów. Aż 80 proc. klientów PayPo wskazało chęć skorzystania z płatności odroczonej w sklepie stacjonarnym, gdyby była taka możliwość. Empik stawia klienta i jego potrzeby w centrum swoich działań, nie boi się innowacji i odważnych decyzji biznesowych, dlatego cieszymy się, że sukces płatności odroczonych PayPo w kanale online przełożył się na rozwijanie tego rozwiązania także offline – mówi Tomasz Hadzik, Executive Vice President, Board Member w PayPo.

Jak to działa?

Uruchomienie płatności odroczonych w sklepach stacjonarnych to kolejny, po udostępnieniu usługi w sklepie internetowym, etap współpracy między PayPo i Empikiem. Na razie ta forma płatności dostępna jest dla użytkowników aplikacji mobilnej Empik, z aktywnym pakietem Premium lub Premium Free. Z usługi można skorzystać w 60 sklepach sieci, w których dostępna jest funkcjonalność Pay&Go. Wystarczy w aplikacji wybrać opcję “Skanuj i płać”, dodać produkty do koszyka i sfinalizować zakup. Transakcja jest w pełni bezpieczna, a przede wszystkim szybka i wygodna - klient realizuje zakup w pełni samodzielnie, bez konieczności podchodzenia do kasy, może zabrać produkty do domu, a zapłacić za nie za 30 dni, bez żadnych dodatkowych kosztów.

- Od lat konsekwentnie realizujemy strategię wielokanałowej sprzedaży, w ramach której zapewniamy naszym Klientom spójne, pozytywne doświadczenie zakupowe i dostęp do szerokiego pakietu korzyści, niezależnie od kanału. Teraz, po bardzo dobrym przyjęciu płatności odroczonych PayPo na Empik.com, wdrażamy je także w wybranych salonach z dostępną usługą Premium Pay&Go. Dzięki temu klienci, którzy chcą skorzystać z tej opcji płatności, mogą swobodnie wybierać dogodną dla nich ścieżkę zakupową. Jesteśmy przekonani, że odwiedzający salony, tak jak użytkownicy Empik.com, docenią ogromną wygodę tego rozwiązania - mówi Grzegorz Bieszke, Dyrektor Działu Customer Experience & Omnichannel Process.

Płatności odroczone zyskują na popularności

Usługi „Buy now, pay later” stają się coraz bardziej wyraźnym trendem w zwyczajach zakupowych wśród Polaków. Z usług PayPo, lidera płatności odroczonych w Polsce, korzysta już ponad 750 tys. klientów, a liczba zrealizowanych transakcji przekroczyła 11 milionów. Dostępne są one już w ponad 25 tys. sklepów, a kolejne integracje wzmacniają pozycję PayPo, do którego należy już 80 proc. udziału w krajowym rynku. Potencjał płatności odroczonych w kanale offline widoczny jest nie tylko w Polsce. Według raportu “Buy now, pay later: Five business models to compete” przygotowanego przez McKinsey dla rynku amerykańskiego, ok. 60 proc. klientów w USA chce korzystać z BNPL w sklepach stacjonarnych.