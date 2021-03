Pandemia zmienia zwyczaje Polaków. Zakupy częściej robimy w tygodniu

zakupy | fot. Markus Spiske | Unsplash

Pandemia sprawiła, że Polacy zmienili wiele swoich zwyczajów, w tym również zakupowe. Dniem, w którym najchętniej udajemy się do sklepów nadal pozostaje sobota, jednak dane Listonic wskazują na pojawienie się nowego trendu, jakim jest częstsze robienie zakupów w tygodniu. W 2020 roku szczególną popularnością wśród użytkowników aplikacji, zarówno pod względem liczby tworzonych list, jak i dodawanych produktów, cieszył się wtorek. Na wykształcenie się tej nowej praktyki zapewne wpłynęły praca z domu, a także promocje w marketach, często rozpoczynające się właśnie w tym dniu.

Wraz z początkiem pandemii wśród rządowych restrykcji pojawiły się zapisy dotyczące ograniczeń w handlu tradycyjnym. Wprowadzone zostały m.in. godziny dla seniorów czy limity osób obecnych w sklepach w tym samym czasie. Te zmiany oraz lęk przed zakażeniem sprawiły, że Polacy zmienili swoje podejście do robienia zakupów – wizyty w marketach stały się przemyślanymi i zaplanowanymi działaniami.

Te tendencje potwierdzają dane Listonic, aplikacji, która pozwala tworzyć listy zakupowe i dzielić się nimi z najbliższymi. W 2020 roku liczba jej aktywnych użytkowników wzrosła o 31% w porównaniu z 2019 rokiem, liczba stworzonych list o 47% r/r, a dodawanych produktów o 45% r/r. Jednak liczba artykułów zamieszczanych na poszczególnych spisach zmalała o 0,32 produktu. Oznacza to, że użytkownicy chętniej planowali swoje sprawunki, ale decydowali się na mniejsze zakupy podczas jednorazowej wizyty w sklepie.

Świąteczne zakupy

Według danych Listonic w 2020 roku najwięcej list zakupowych tworzyliśmy, przygotowując się do świąt i w czasie, w którym wprowadzono najsilniejsze obostrzenia związane z pandemią. Liczba list zakupowych z tytułem „świąteczne” wzrosła o 64% r/r i pojawiło się na nich o 75% r/r więcej produktów, a średnia liczba towarów na listę w porównaniu do 2020 roku wzrosła o 1,38 produktu.

Dwie fale pandemii

Święta nie były jednym czasem, kiedy Polacy chętniej planowali wizyty w sklepach. W trakcie I i II fali pandemii, Listonic odnotował wzmożoną aktywność użytkowników aplikacji. W 2020 roku liczba list zakupowych stworzonych w kwietniu (+68% r/r) i październiku (+61% r/r) wzrosła w porównaniu z analogicznymi okresami poprzedniego roku. Również liczba aktywnych użytkowników aplikacji w tych miesiącach wzrosła – kolejno o 40% i 35% w stosunku do pozostałych miesięcy 2020 roku. Pierwszy wiosenny lockdown sprawił, że konsumenci rzadziej odwiedzali sklepy, ale robili większe zakupy. Jednak przedłużająca się sytuacja pandemiczna spowodowała, że Polacy stali się mniej ostrożni. Dane Listonic wskazują, że październik był jednym z dwóch miesięcy w roku, w którym tworzyliśmy więcej list zakupowych z mniejszą liczbą produktów, co oznacza, że do marketów udawaliśmy się częściej, ale kupowaliśmy mniej artykułów.

Dni w które najczęściej robimy zakupy

Analizując dni tygodnia pod kątem planowania zakupów, należy wziąć pod uwagę zmieniające się trendy konsumenckie w czasie pandemii. Według danych Listonic konsumenci nadal najczęściej wybierali się do sklepów w soboty – liczba list zakupowych z tym dniem w tytule odnotowała wzrost w 2020 roku na poziomie 15% r/r, a liczba dodanych do nich produktów o 17% r/r.

Dane Listonic wskazują też na pojawienie się nowego trendu. Na podstawie analizy list z dniami roboczymi w tytułach (poniedziałek-piątek) można zauważyć, że Polacy coraz częściej planują wyjścia do sklepów nie tylko w weekendy. Największy wzrost liczby stworzonych list zakupów odnotowały wtorek (+39% r/r) i poniedziałek o (+35% r/r). Natomiast liczba produktów dodanych do list zakupowych była największa we wtorki (+49% r/r) i czwartki (+48% r/r). Przyczyny tej zmiany można upatrywać w przejściu większości konsumentów na zdalny tryb pracy, co stworzyło okazje do robienia popołudniowych zakupów. Trzeba też dodać, że akcje promocyjne sieci handlowych np. Lidla czy Biedronki najczęściej rozpoczynają się we wtorki i czwartki. Analizując listy zakupów pod kątem dni tygodnia, nie możemy pominąć niedzieli, w którą od 2018 roku obowiązuje niemal całkowity zakaz handlu. W 2020 roku aplikacja Listonic odnotowała spadek liczby tworzonych list zakupów na ten dzień o 15% r/r oraz dodawanych do nich produktów o 6% r/r.

Najczęściej i najrzadziej dodawane do koszyka

Z danych aplikacji Listonic wynika, że w sieciach spożywczych na pierwszych miejscach znajdują się podstawowe produkty tj. mleko, masło i jajka. W tych samych sklepach odnotowano spadek zainteresowania m.in. pieczywem. Wśród analizowanych dyskontów w Lidlu i Biedronce produkty z tej kategorii spadły o 5 miejsc w rankingu, natomiast w Dino aż o 13 w stosunku do 2019 roku.

W sklepach typu proximity częściej kupujemy produkty impulsowe oraz te, o których zapomnieliśmy podczas wizyty w dużych supermarketach. Dlatego też w pierwszej dwudziestce najczęściej sprzedawanych przez nie artykułów znalazły się m.in. cola i chipsy. Co ciekawe, ze względu na ofertę wielosztukową w Żabce piwo znalazło się na 3. miejscu w rankingu. Z kolei na miejscach 5.,6. i 7. znalazły się chleb, bułki i pieczywo, dzięki intensywnym promocjom sieci na te produkty.