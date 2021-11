Paxlovid, lek na Covid od Pfizera, podbija internet

Pfizer

W internecie wrze. Pojawiła się informacja, że Pfizer złożył w Stanach Zjednoczonych wniosek o rejestrację bardzo skutecznego leku na Covid-19. Paxlovid, bo onim mowa, to tabletki, które według badań chronią w 89 procentach przed ciężkim przebiegiem choroby, śmiercią i hospitalizację. Temat błyskawicznie rozszedł się w mediach społecznościowych.





Najważniejsze informacje o Paxlovidzie:

W całej badanej populacji do 28 dnia nie zgłoszono żadnych zgonów u pacjentów, którzy otrzymywali Paxlovid, w porównaniu z 10 zgonami u pacjentów, którzy otrzymywali placebo.

Pfizer złożył do amerykańskiej FDA dokumenty w celu uzyskania zezwolenia na warunkowe używanie leku.

Paxlovid, lek na Covid-19, to duża szansa na szybkie leczenie



Zgodnie z zaleceniem niezależnego Komitetu Monitorowania Danych oraz w porozumieniu z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA), firma Pfizer zaprzestanie dalszego naboru pacjentów do badania ze względu na nadzwyczajną skuteczność nowego leku.

„Dzisiejsze wiadomości to prawdziwy przełom w globalnych wysiłkach na rzecz powstrzymania tej pandemii. Dane te sugerują, że nasz doustny lek przeciwwirusowy, jeśli zostanie zatwierdzony przez organy regulacyjne, może uratować życie pacjentów, zmniejszyć nasilenie infekcji COVID-19 i wyeliminować do dziewięciu na dziesięć hospitalizacji” – powiedział Albert Bourla, Prezes i dyrektor naczelny firmy Pfizer. „Biorąc pod uwagę ciągły globalny wpływ COVID-19, nadal skupiamy się na badaniach naukowych i wypełniamy naszą misję, którą jest pomoc systemom opieki zdrowotnej i instytucjom na całym świecie, zapewniając jednocześnie równy i szeroki dostęp do leku ludziom na całym świecie”.



Gdyby Paxlovid został zatwierdzony lub autoryzowany, byłby pierwszym tego rodzaju doustnym lekiem przeciwwirusowym, specjalnie zaprojektowanym inhibitorem proteazy SARS-CoV-2-3CL.

Tabletki Paxlovid do stosowania w domu na Cocid-19

Jeśli tak się stanie, lek będzie mógł być przepisywany przez lekarza do leczenia w domu, aby pomóc zmniejszyć ciężkość choroby, ryzyko hospitalizacji i zgonu, a także zmniejszyć prawdopodobieństwo infekcji po ekspozycji na wirusa wśród dorosłych.

Paxlovid wykazał silną aktywność przeciwwirusową in vitro przeciwko krążącym wariantom wirusa, a także innym znanym koronawirusom, co sugeruje, że ma potencjał terapeutyczny w wielu typach infekcji koronawirusowych.



„Wszyscy w firmie Pfizer jesteśmy niesamowicie dumni z naszych naukowców, którzy zaprojektowali i opracowali tę cząsteczkę, pracując z najwyższą pilnością, aby pomóc zmniejszyć wpływ tej wyniszczającej choroby na pacjentów i ich społeczności” – powiedział dr n. med. Mikael Dolsten, Główny dyrektor naukowy i prezes ds. ogólnoświatowego badania, rozwoju i medycyny firmy Pfizer. „Jesteśmy wdzięczni wszystkim pacjentom, badaczom i ośrodkom na całym świecie, którzy wzięli udział w tym badaniu klinicznym. Wszyscy mamy wspólny cel, jakim jest wprowadzenie przełomowej terapii doustnej, aby pomóc w walce z COVID-19”.





Badania kliniczne objęły 1219 dorosłych, którzy zostali zakwalifikowani do 29 września 2021 r. W momencie podejmowania decyzji o zaprzestaniu rekrutacji pacjentów, rekrutacja wynosiła 70% z 3 000 zaplanowanych pacjentów z ośrodków badań klinicznych na terenie Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Europy, Afryki i Azja. 45% pacjentów pochodziło ze Stanów Zjednoczonych.



Przegląd danych dotyczących bezpieczeństwa obejmował większą kohortę 1881 pacjentów. Efekty niepożądane związane z leczeniem były porównywalne z placebo i obserwowano je u 19% (lek) 21% (placebo). Większość była łagodna.



Paxlovid to eksperymentalna terapia przeciwwirusowa z inhibitorem proteazy SARS-CoV-2, zaprojektowana specjalnie do podawania doustnego, aby można ją było przepisać przy pierwszych oznakach infekcji lub przy pierwszej informacji o narażenia na zakażenie.



Naukowcy Pfizera twierdzą, że jednoczesne podawanie małej dawki innego leku - ritonawiru - pomaga w terapii.