cyberbezpieczeństwo, cyberczujni, fot. Pekao

Bank Pekao S.A. rzuca wyzwanie cyberprzestępczości i rusza z nową kampanią edukacyjną „CO W SIECI SIEDZI”. Co może nas spotkać w Internecie i co należy zrobić, aby nie dać się okraść – o tym opowiadają antybohaterowie stworzeni przez Pekao.

Internetowy aspekt życia

Cyfrowy Polak spędza w Internecie nawet do 11 godzin dziennie. Niemal każda nasza aktywność – praca, zakupy, bankowanie, nauka, zabawa – już została przeniesiona do sieci i może odbywać się zdalnie – bez wychodzenia z domu, czy też wręcz przeciwnie, z każdego miejsca na ziemi.

Cyberprzestrzeń wciąż rozwija się w dynamicznym tempie, tak jak i dostęp do niej – coraz więcej darmowych, publicznych spotów WiFi, coraz większe pakiety danych w abonamentach komórkowych czy na kartach pre-paid, coraz bardziej wydajne telefony komórkowe i wciąż nowe aplikacje czy usługi mobilne. Korzystają z tego nie tylko uczciwi użytkownicy Internetu, ale także przestępcy. To oznacza, że nadążenie z rozwiązaniami dającymi nam zarówno „wolność w sieci”, jak i zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla naszej aktywności, staje się rosnącym wyzwaniem.

Błąd ludzki

Ataków na użytkowników Internetu z każdym dniem jest więcej, a cyberprzestępcy używają coraz bardziej wyrafinowanych metod. Wirtualna kradzież to nie abstrakcja – to realne zagrożenie, na które każdy powinien być przygotowany i wiedzieć jak reagować. Jak podają statystyki, od 85% do nawet 95% cyberataków spowodowanych jest błędem ludzkim – to my sami dajemy „klucze” czy wprost otwieramy drzwi do naszej wirtualnej przestrzeni. Dlatego tak ważna jest świadomość.

Co w sieci siedzi

Bank Pekao S.A. postanowił w sposób nieszablonowy pokazać zagrożenia istniejące w sieci oraz uświadomić klientom, co mają robić, by się przed nimi ustrzec i nie stracić pieniędzy. Kampania edukacyjna „CO W SIECI SIEDZI” ciekawie i kreatywnie pokazuje metody działania złodziei internetowych oraz uczy odbiorców bezpiecznych zachowań w Internecie.

– Niestety wciąż wielu z nas bagatelizuje cyberzagrożenia. Pomimo rosnącej liczby publikacji na ten temat, nadal bezrefleksyjnie klikamy w linki z nieznanych źródeł czy otwieramy niesprawdzone załączniki. Tym samym narażamy się na atak cyberprzestępców, którzy wykorzystują naszą niewiedzę i nieuwagę. Musimy być świadomi zagrożeń i dobrze zapamiętać, czym jest FRAUD, SCAM, PHISHING i inni, bo żeby pokonać wroga, musimy go poznać. Dlatego – stajemy z nimi twarzą w twarz w naszej kampanii – powiedziała Anna Baranek, kierownik zespołu mediów społecznościowych w Banku Pekao S.A.

Kampania Pekao zaskakuje i jednocześnie uczy bezpiecznego zachowania w sieci. Od teraz cyberzagrożenia mają konkretne twarze – Zygmunta FRAUDa, SCAMlet O’Hary, Phish Kinga, Paula Icemana, Bad Sellera i MAL Ware’a. Za nimi kryją się znane nam pojęcia takie jak: fraud, scam, phishing, oszustwa na policjanta, oszustwa sprzedażowe czy malware. Dzięki kampanijnym postaciom przenosimy się w świat antybohaterów, obok których nie można przejść obojętnie. Celem kampanii jest zaintrygowanie odbiorców do tego stopnia, by byli skłonni dowiedzieć się więcej na temat przestępstw internetowych i sposobów ochrony własnych pieniędzy. Gra słów dała autorom kampanii ogromne pole do popisu.

W mediach społecznościowych Banku Pekao S.A. będzie można spotkać troje głównych antybohaterów internetowych: Zygmunta FRAUDa, SCAMlet O’Harę oraz Phish Kinga, którzy w ciekawy sposób, na przykładzie różnych formatów, informują o zagrożeniach w sieci oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Pozostałych internetowych złoczyńców można spotkać na stronie internetowej Pekao w zakładce cyberczujni.

Kampania edukacyjna „CO W SIECI SIEDZI” została stworzona razem z agencją Insignia Sp. z o.o., która odpowiada za jej kreację i realizację oraz komunikację w mediach społecznościowych.