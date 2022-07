Piotr Fronczewski w nowej kampanii społecznej o nazwie Alkohol i samochód – to się nie rymuje

Fronczewski, PIH, fot. Kampania Piwowarska

Są rzeczy, które po prostu do siebie nie pasują, tak jak samochód i alkohol – to dewiza Kompanii Piwowarskiej, która w 2022 r. zmaterializuje się w nowej formie. Kampania „Alkohol i samochód – to się nie rymuje” promuje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu, udział w niej wezmą Piotr Fronczewski i PIH - postać z polskiego rapu.

W najnowszej kampanii społecznej Kompania Piwowarska postawiła sobie ambitny cel – znaleźć nową formę dla przekazu, by nigdy nie prowadzić po spożyciu alkoholu i zaangażować w ten przekaz jak najszersze grono odbiorców. Lider rynku piwowarskiego szukał inspiracji w świecie, który dobrze „rymuje” się z piwem – w muzyce. Dzięki temu powstała akcja „Alkohol i samochód – to się nie rymuje” promująca odpowiedzialną konsumpcję alkoholu. Wspierać ją będą osobistości polskiej sceny, które tworząc utwór rapowy, będą dobierać różne rymy, ale jednego nie będą w stanie zrymować – samochodu z alkoholem.

Głównymi bohaterami kampanii będą: Piotr Fronczewski, który ze sceną muzyczną najmocniej kojarzony jest jako Franek Kimono oraz PIH – legenda polskiego rapu. Artyści staną przed wyzwaniem stworzenia rymowanego utworu, a pomóc im będą mogli uczestnicy akcji, zapraszani do udziału w ramach szerokiej kampanii reklamowej: w serwisach wideo, na Spotify oraz w mediach społecznościowych. Rytm dla ambasadorów akcji został przygotowany przez Magierę – kompozytora, producenta i muzyka.

– Od lat szeroko promujemy odpowiedzialną konsumpcję alkoholu. Jedną z grup, do których kierujemy nasz przekaz są kierowcy. Nasze przesłanie jest niezmienne – piłeś – nie jedź, ale poszukujemy dla niego nowych form, które zwrócą uwagę odbiorców. Tym razem postawiliśmy na muzykę, ponieważ jesteśmy przekonani, że to uniwersalna i efektywna platforma komunikacji ze społeczeństwem – mówi Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Rymy rapowane przez Fronczewskiego i PIH

W mediach społecznościowych Kompanii Piwowarskiej uczestnicy akcji będą mogli zaprezentować swoje pomysły w rymowaniu i wygrać nagrody rzeczowe: głośniki i abonamenty na Spotify Premium. Z najlepszych rymów PIH ułoży wersy utworu, który we wrześniu nagrają wspólnie z Piotrem Fronczewskim.

– Obserwujemy coraz mniejsze przyzwolenie społeczne na jazdę pod wpływem alkoholu. Nie zmienia to faktu, że nieustannie trzeba w tym temacie edukować. Cieszymy się, że tworzone są kampanie trafiające zarówno do kierowców, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Przekłada się to na wzrost świadomości społecznej i więcej odpowiedzialnych decyzji i zachowań – mówi Dorota Olszewska, prezeska ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, które objęło akcję patronatem.

Projekt promowany kampanią reklamową rozpoczął się w połowie lipca. Zakończy się we wrześniu premierą utworu stworzonego przez Piotra Fronczewskiego i PIHa, który ukaże się w serwisach streamingowych, a w limitowanej edycji również na kasecie audio.

