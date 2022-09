Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Meta, czyli właściciel serwisu, który jeszcze do niedawna "zawsze miał być darmowy", powołał komórkę, która ma identyfikować i budować „możliwe płatne funkcje” dla Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Grupą o nazwie New Monetization Experiences pokieruje Pratiti Raychoudhury, który wcześniej był szefem badań Meta.

To pierwsze poważne przedsięwzięcie Mety w budowaniu płatnych funkcji w głównych aplikacjach społecznościowych, z których wszystkie trzy mają miliardy użytkowników, ale ten ruch nie może budzić zdziwienia. Działalność reklamowa firmy poważnie ucierpiała w wyniku zmian śledzenia reklam Apple w systemie iOS i szerszego ograniczenia wydatków na reklamy cyfrowe.

Płatne funkcjonalności mają pomóc firmie, która zyskami z reklam stoi, zdywersyfikować źródła przychodów. W wywiadzie dla The Verge, wiceprezes Meta ds. monetyzacji nadzorujący grupę, John Hegeman, powiedział, że firma nadal jest zaangażowana w rozwój swojej działalności reklamowej i że nie planuje pozwolić ludziom płacić za wyłączanie reklam w swoich aplikacjach.

- Myślę, że widzimy możliwości tworzenia nowych rodzajów produktów, funkcji i doświadczeń, za które ludzie byliby gotowi zapłacić i za które byliby podekscytowani” – powiedział John Hegeman, odmawiając jednocześnie podania konkretów na temat tego, jakie funkcjonalności miałyby zostać zamknięte za bramką.

Chociaż Meta ma już kilka płatnych funkcji w swoich aplikacjach, do tej pory nie traktowała ich użytkowników priorytetowo. Teraz najwidoczniej się to zmieni. W dłuższej perspektywie Meta uważa bowiem, że płatne funkcje staną się bardziej znaczącą częścią jej działalności: - Myślę, że w pięcioletnim horyzoncie czasowym mogą bardzo zyskać na znaczeniu.

Administratorzy grup na Facebooku mogą już pobierać opłaty za dostęp do ekskluzywnych treści, wirtualne „gwiazdki” można kupić, aby wysłać ich twórcom; WhatsApp pobiera opłaty od niektórych firm za możliwość wysyłania wiadomości do swoich klientów, a Instagram ogłosił niedawno, że twórcy mogą również zacząć pobierać opłaty za subskrypcję dostępu do ekskluzywnych treści. W czerwcu dyrektor generalny Mark Zuckerberg zapowiedział również, że firma nie zmniejszy transakcji z płatnych funkcji i subskrypcji do 2024 roku.

Meta nie jest osamotniona w dążeniu do zwiększania udziału płatnych funkcji. W ciągu ostatnich kilku lat niemal wszystkie platformy mediów społecznościowych coraz częściej korzystały z tego doładowania: TikTok zaczął testować płatne subskrypcje dla twórców na początku tego roku, Twitter ruszył z Super Follows, a Discord zarabia całkowicie dzięki subskrypcji Nitro. Ponadto w tym roku zarówno Telegram, jak i Snapchat dodały płatne poziomy, które odblokowują dodatkowe funkcje. I na przykład płatny plan Snapchata okazał się strzałem w dziesiątkę.