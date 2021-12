Plejada polskich gwiazd w nowym podcastowym serialu Coca-Coli na święta

Plejada polskich aktorów, zaskakujący scenariusz i magiczna atmosfera świąt – wszystko to bezpłatnie na kanałach Coca-Cola na Spotify i YouTube. Od 6 grudnia dostępny jest bowiem czteroodcinkowy serial podcastowy wyprodukowany przez Coca-Colę. W role głównych bohaterów serialu wcielili się Dawid Ogrodnik oraz Marta Żmuda Trzebiatowska. Oprócz tego w produkcji znajdziemy m.in. Cezarego Pazurę, Sebastiana Stankiewicza, Rafała Zawieruchę oraz Piotra Fronczewskiego.

„Cofnąć czas, czyli świąteczne spotkania”, to wielowątkowa opowieść o losach barwnych postaci, których spotkania związane są ze Świętami. Głównym motywem serialu są losy miłości Szymona i Joanny, w role których wcielili się Dawid Ogrodnik oraz Marta Żmuda Trzebiatowska. Akcja serialu toczy się w dwóch perspektywach czasowych – 2005 i 2021 roku, a kolejne „podróże w czasie”, w które zabierany jest słuchacz, pozwolą odkryć niezwykłą historię pełną magii, tajemnicy i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Komediowy wątek opowieści tworzą działania trójki gangsterów, granych przez Cezarego Pazurę, Sebastiana Stankiewicza i Rafała Zawieruchę, którzy usiłują przejąć zakład zegarmistrzowski prowadzony w Sopocie przez ojca Szymona, w rolę którego wcielił się Piotr Fronczewski. Plejadę gwiazd serialu uzupełniają: Danuta Stenka, Karolina Bacia, Joanna Kuberska, Wiktoria Gorodeckaja, Ewa Kania Grochowska, Marek Barbasiewicz, Sławomir Pacek, Krzysztof Wakuliński, Kuba Strach, a także znana youtuberka i influencerka Julia Kostera. Narratorem całej historii jest Maciej Gudowski.

Za scenariusz i reżyserię podcastu odpowiada Wojciech Kukuła, zaś muzykę do serialu stworzył Daniel Spaleniak, kompozytor i producent znany m.in. z oprawy muzycznej do amerykańskich hitów Netflixa czy Hulu, takich jak Elementary, Ozark czy Shut Eye.

To pierwsza tego typu produkcja audio, o takiej skali, stworzona przez markę Coca-Cola. W dodatku dostępna całkowicie bezpłatnie na platformach streamingowych. Serial podcastowy jest jedną z odsłon globalnej strategii komunikacji Coca-Cola Real Magic, która ma zachęcać do szukania w sobie tego, co naprawdę magiczne.

O wysoką jakość podcastu zadbano nie tylko odpowiednio dobierając twórców i obsadę aktorską, ale również wykorzystując nowoczesną technologię. Serial został zrealizowany za pomocą techniki nagrywania binauralnego, zwanego także „dźwiękowym 3D”. Dzięki niej dźwięki do odbiorcy, który słucha podcastu na słuchawkach, dochodzą ze wszystkich stron. Odbiorca w ten sposób ma wrażenie, że jest w centrum serialowych wydarzeń, dzięki czemu może jeszcze bardziej zaangażować się w intrygującą fabułę.

- Kiedyś natknęłam się na słowa Don Keough, byłego prezydenta The Coca-Cola Company który powiedział, że Coca-Cola to magia i w trafny sposób opisał, że gdy ludzie piją nasz pyszny napój to doświadczają czegoś niewytłumaczalnego. Stąd całe nasze działania marketingowe dążą do tego, by w naszej komunikacji zobrazować to nieopisane uczucie. Nie inaczej jest z podcastem, który ma być magicznym prezentem dla naszych konsumentów na święta. Pozwoli on wejść w świat marki w niespotykany dotąd sposób. Mamy nadzieję, że nasz serial pomoże wszystkim znów uwierzyć w prawdziwą magię świąt - mówi Klaudia Pac.