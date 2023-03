Mecwaldowski, Smołowik, Orliński, fot. Plus

Ruszają spoty w ramach nowej odsłony platformy komunikacyjnej Plusa. Lekka i zabawna formuła to nowi bohaterowie, którzy prezentują ofertę oraz wartości marki. Dzięki nim zaglądamy do salonu operatora i sprawdzamy jak wygląda praca sprzedawców „od kuchni”.

W nowych spotach pracownicy Plusa opowiadają o usługach, ofercie i promocjach operatora – a wszystko „z przymrużeniem oka”. To forma sitcomu, gdzie najważniejsi są stali bohaterowie i klienci, których możemy podglądać w wielu zabawnych scenkach – bo humor ma tu kluczowe znaczenie. Sprzedawcy Plusa rozmawiają przy kawie, opowiadają sobie anegdotki o produktach i usługach oraz wykonują codzienne zadania, tak jak każdy z nas. Potrafią się przy tym świetnie bawić i widać, że praca w Plusie sprawia im przyjemność. Dzięki temu Plus pokazuje się jako przyjazny i bliski operator, marka z którą chce się być.

Nowa komunikacja marki to nie tylko nowi bohaterowie i świeży humor, ale i spójność z identyfikacją wizualną Grupy Polsat Plus wprowadzoną w 2021 roku. Pojawiają się w niej kolory, elementy graficzne, „skóry” i sygnety wykorzystywane przez Plusa w kampanii rebrandingowej.

Ania i Filip bohaterami kampanii Plusa

Nowi bohaterowie Ania (Anna Smołowik) i Filip (Filip Orliński), to symbole otwartości na nowe pomysły i innowacje, co pozwala Plusowi pozostać liderem na rynku telekomunikacyjnym. Mogliśmy poznać ich przy okazji pierwszych spotów przedstawiających sylwetki bohaterów. Znane z najnowszych produkcji telewizyjnych twarze Ani i Filipa to wizytówka pracowników operatora – młodzi, pełni energii ludzie, którzy świetnie odnajdują się w świecie technologii i internetu. Dzięki nim platforma komunikacyjna Plusa staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla młodszych użytkowników, którzy cenią sobie nowoczesne rozwiązania i szybki dostęp do informacji.

Specjalistka sprzedaży Ania to charyzmatyczna kobieta, o zniewalającym uśmiechu i… „twardej kobiecej ręce”. Młody sprzedawca Filip dopiero zaczyna swoją karierę w Plusie i jest „zielony”, ale nadrabia ambicją, zaangażowaniem i zniewalającą… niewinnością. Cały zespół możemy oglądać nie tylko przy pracy, ale także na firmowym zapleczu, gdzie dzieją się historie „od kuchni”. Możemy zobaczyć pieczołowite przygotowania do wprowadzenia nowej oferty i usług operatora, szkolenia i testy urządzeń. W spotach zobaczymy również klientów, którzy chętnie dzielą się swoją opinią i spostrzeżeniami o wizycie w salonie Plusa. W spotach oczywiście zobaczymy też znanego już z wcześniejszych kampanii starszego specjalistę Wojtka, czyli Wojtka Mecwaldowskiego, który wciela się w życzliwego, energicznego mentora, dbającego o swoich współpracowników.

”Samo się przenosi”

Głównym hasłem kampanii jest „samo się przenosi” i to również zostało podkreślone w warstwie dialogowej spotów. Nowa platforma komunikacyjna wspiera nową usługę, która przyspiesza i uławia przeniesienie numeru do Plusa. Wystarczy, że klienci zgłoszą chęć zmiany operatora w salonie lub na dedykowanej stronie plusa, a wszystkim zajmują się sprzedawcy. Innymi słowy: samo się przenosi.

W dodatkowych kopiach pokazane są też powody, dlaczego warto dołączyć do Plusa – Internet 5G, abonamenty rodzinne i Disney+ to racjonalne argumenty pokazane w prosty i przystępny sposób.

