Wojciech Mecwaldowski, fot. Plus

W najnowszych spotach sieci Plus u boku Wojtka Mecwaldowskiego pojawią się nowi bohaterowie. Od teraz będą nam towarzyszyć w każdej kolejnej odsłonie kampanii operatora. Będziemy ich podglądać w codziennej pracy, obserwując ich nieustające wyzwania z jakimi spotykają się w salonie Plusa. W rolach nowych bohaterów Plusa wystąpią: Anna Smołowik i Filip Orliński.

Nowa formuła komunikacji Plusa to świeżość, lekkość i humor. Marka stawia na nowoczesny dialog, pokazując markę i bohaterów w sposób nienachalny i naturalny. Nowy format prezentuje markę oraz jej ofertę dla klientów zabawnie, z humorem i zachowaniem dystansu do siebie. W ten sposób Plus ma pokazać otwartość na nowe trendy w komunikacji, w których skupia się nie na marce dla niej samej, ale na tym jakie wartości i korzyści oferuje odbiorcy. W naszej nowej platformie komunikacyjnej wychodzi do klienta i chce pokazać mu codzienność działania. Rozmowy przy kawie, opowiadanie sobie historii o klientach, komentowanie nowych produktów w luźny, naturalny sposób w jaki rozmawia każdy z nas – marka zaprasza na zaplecze salonu sprzedaży i zbliża do siebie.

- Bo kto najlepiej zna naszych klientów? Tylko nasi najlepsi sprzedawcy, dlatego to na nich stawiamy w nowej platformie - czytamy w informacji prasowej.

„Przedstawienie bohaterów”

W pierwszym etapie kampanii poznamy bohaterów, Specjalistów Sprzedaży w salonie Plusa. W teaserach zobaczymy znanego już z wcześniejszych kampanii starszego specjalistę Wojtka, czyli Wojtka Mecwaldowskiego, który wcieli się w życzliwego, energicznego mentora, dbającego o swoich współpracowników. Obok niego wystąpi specjalistka sprzedaży Ania (Anna Smołowik), która emanuje ciepłem i zniewala uśmiechem, ale nie dajcie się zwieść – to prawdziwa „twarda kobieca ręka”. Ich pracę będzie wspierał młody sprzedawca Filip (Filip Orliński), który dopiero zaczyna swoją karierę w salonie. Jest zielony, co widać – ale nadrabia ambicją, zaangażowaniem i zniewalającą… niewinnością . Cały zespół będziemy oglądać nie tylko przy pracy, ale także na firmowym zapleczu, gdzie dzieją się historie „od kuchni”.

Platforma bazuje na języku identyfikacji wizualnej marek Grupy Polsat Plus wprowadzonej w 2021 roku. Dodaje do niej nowych bohaterów, korzystając jednocześnie z kolorów, elementów graficznych, „skóry” i sygnetów wykorzystywanych przez markę Plus w kampanii rebrandingowej.

Za kreację nowej kampanii odpowiedzialna jest agencja Freundschaft (wcześniej Scholz & Friends), która już wcześniej realizowała komunikację Plusa. Teasery zostały wyreżyserowane przez czuwającego nad całością kampanii Maćka Bochniaka.