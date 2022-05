Pokoleniowe różnice dotyczące użytkowania internetu. Oto wyniki badania [infografika]

planowanie, stół, kobieta, laptop, firma, fot. startupstockphotos, pixabay

Agencja Kohai postanowiła to sprawdzić, przeprowadzając badanie na reprezentatywnej grupie polskich internautów. Powstały badanie Marketing Generacyjny. Jaki content trafia do Generacji Z, Millenialsów, Pokolenia X i Baby Boomersów odpowiada na pytanie, w jaki sposób korzystają oni z Internetu i czy różnią się między sobą pod tym względem. Nadrzędnym celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki content do nich przemawia.

Przytłoczenie nadmiarem informacji

Przedstawiciele Generacji Z, Millenialsów, Pokolenia X i Baby Boomers w wielu kwestiach dotyczących korzystania z Internetu są ze sobą zgodni. Korzystanie z sieci dla większości z nich jest nieodłącznym elementem dnia, choć im młodsza grupa, tym w Internecie spędza zdecydowanie więcej czasu. W przypadku osób z Pokolenia Z można mówić o nieustannym byciu online - być może właśnie ilość czasu spędzanego w sieci sprawia, że przedstawiciele wszystkich grup czują się przytłoczeni ilością informacji. Im młodsza grupa, tym dyskomfort jest większy.

Pokolenie Z

Zetki w sieci poszukują głównie rozrywki. Warto więc postawić na kreatywność i komunikację w social mediach (Facebook, Instagram, TikTok). To właśnie z mediów społecznościowych czerpią oni wiedzę o świecie i właśnie tam spędzają większość swojego czasu online. Komunikują się przede wszystkim przez komunikatory online (Messenger, Snapchat). Najbardziej atrakcyjną formą contentu zdaniem Pokolenia Z jest video.

Millenialsi

Chętnie korzystają z Facebooka, przy czym większość z nich nie ma konta na Instagramie i TikToku. Millenialsi chętnie odwiedzają za to serwisy informacyjne, zwłaszcza WP. Nie do końca przemawiają do nich podcasty, za to zdecydowanie częściej czytają artykuły, zwłaszcza o charakterze edukacyjnym. Najczęściej spośród wszystkich grup przeglądają też blogi internetowe. Co więcej, ¼ z nich rozwiązuje w sieci quizy.

Pokolenie X

Zdecydowanie rzadziej odwiedzają Instagram czy YouTube, choć blisko ⅔ z nich chętnie ogląda materiały wideo. Najbardziej przemawia do nich content pisany. 77% przedstawicieli Pokolenia X spędza czas w sieci na czytaniu wiadomości, a 74% z nich korzysta z platform sprzedażowych. Spore znaczenie mają dla nich opinie innych internautów i liczą się z nimi najbardziej spośród przedstawicieli innych grup.

Baby Boomers

Największą popularnością cieszy się wśród nich Facebook, chętnie korzystają z Allegro i strony Google (najwyższy odsetek spośród innych grup). Jeśli więc chcesz mieć pewność, że trafią na Twoją ofertę, warto zadbać chociażby o pozycjonowanie czy kampanie płatne. Blisko ⅓ osób z Pokolenia Baby Boomers czyta artykuły naukowe 63 i ogląda galerie zdjęć. Ta grupa najchętniej spośród wszystkich rozwiązuje quizy online. Na podcasty natomiast stawia nawet co piąta osoba z tego pokolenia.

Przeprowadzone badanie potwierdziło trend, o którym mówi się od jakiegoś czasu, tj. preferencję wideo wśród młodszych grup internautów i odejście od contentu pisanego. Nadal jednak artykuły czy blogi cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza wśród Millenialsów i Baby Boomersów. Rozrywki w sieci poszukuje większość osób, niezależnie od wieku. Zdobywanie czy też poszukiwanie wiedzy jest celem istotnym, ale nie nadrzędnym.