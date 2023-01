muzyka, słuchawki, whoalice-moore, pixabay

Radio pozostaje niezmiennie jednym z najpopularniejszych mediów w Polsce. Wg najnowszych danych w 2022 roku codziennie gromadziło 19,5 mln słuchaczy, czyli blisko 2/3 osób w wieku 15–75 lat. Co najmniej raz w tygodniu odbiorniki włącza 87% Polaków, co daje 25,9 mln osób – wynika z „Raportu RADIO 2022”.

Tak duża słuchalność (jedna z najwyższych w Europie) jest efektem m.in. przyzwyczajeń Polaków, którym radio towarzyszy w wielu miejscach i sytuacjach. Najwięcej słuchaczy włącza radio w samochodzie, codziennie to aż 11,6 mln osób – już czwarty rok z rzędu jest to najpopularniejsze miejsce słuchania. Na kolejnych miejscach plasują się dom (9,5 mln) i praca (3,8 mln).

Popularność radia wśród grup wiekowych

W Polsce radio jest najpopularniejsze wśród dorosłych w wieku 25–59 lat. Ale nawet w najmłodszej grupie odbiorców jest to powszechne medium, blisko 80% osób w wieku 15–24 lata włącza radio minimum raz w tygodniu. Najwyższą słuchalność odnotowuje się wśród osób pracujących (89,3%). Rado dociera jednak też bardzo skutecznie do emerytów i rencistów (83,6%) i jest popularne wśród uczniów i studentów (78,6%).

Najpopularniejsze pory dnia

Radia słucha się stale przez cały dzień – od wczesnych godzin porannych po popołudniowe, w 2022 roku średnio przez 4 godz. i 14 minut dziennie. Wyraźny peak poranny widać w dni powszednie o godz. 8.00. Ale aż do 15.00 słuchalność utrzymuje się na poziomie powyżej 25%.

Osoby w różnym wieku mają różne przyzwyczajenia, jeśli chodzi o słuchanie radia. Najbardziej nietypowe wzorce można obserwować wśród słuchaczy z najmłodszej grupy. Peak poranny wśród osób w wieku 15–24 lata przypada już na godz. 7.00, a najwyższa słuchalność – na pory popołudniowe. Można to wiązać z nieco innym rytmem życia młodych dorosłych. Włączają oni radio najczęściej przed i po szkole czy zajęciach na studiach.

Popularne formaty

Najpopularniejszy i najbardziej ogólny w Polsce format – AC codziennie gromadzi 11 mln osób. Stacji wąsko sprofilowanych, grających w innych formatach, słucha codziennie 11,2 mln osób. Najpopularniejszy wśród formatów (poza AC) jest CHR – czyli stacje z dynamiczną, współczesną muzyką, adresowane głównie do młodszego odbiorcy. Ich zasięg to 14% – co daje aż 4,2 mln słuchaczy. Kolejnym formatem jest oldies, skierowany do osób dojrzałych i starszych – to ponad 6% zasięgu, czyli prawie 2 mln słuchaczy. Porównując poszczególne formaty należy jednak brać pod uwagę ich potencjał – w poszczególnych formatach nadaje różna liczba stacji o bardzo zróżnicowanym zasięgu technicznym.

Analiza została przygotowana na podstawie badania Radio Track realizowanego przez Kantar Polska przez zespół porozumienia I LOVE RADIO – platformy wiedzy o rynku i reklamie radiowej adresowanej do specjalistów i profesjonalistów, tworzonej przez cztery grupy radiowe: Grupę Eurozet, Grupę Radiową Agory, Grupę RMF i Grupę ZPR Media.