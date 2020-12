PPC. Jakie trendy zdominują rynek reklamy cyfrowej w 2021?

digital | fot. by Markus Spiske | Unsplash

Rynek reklamy cyfrowej, po silnym załamaniu na początku 2020 roku szybko wraca do żywych, ale na pełne odbicie nie ma co liczyć. Dopiero w 2020 roku - jeśli znowu nie wydarzy się nic niespodziewanego - będzie szansa na to, że osiągnie wyniki zbliżone do tych z 2019. Na co więc możemy liczyć w 2021?

Na co powinni przygotować się specjaliści PPC w 2021 roku?

Rosnąca obecność użytkowników w sieci, każe kierować szczególny nacisk na dane o klientach; pozyskiwanie oraz budowa własnych zasobów i ich analiza, która w konsekwencji pozwoli nam trafnie określić grupę docelową i umiejętnie do niej docierać na każdym etapie ścieżki klienta. Głównym rezultatem jest poprawa jakości komunikatów reklamowych, sprzyjająca lojalizacji klientów, o których trzeba będzie coraz mocniej walczyć, z uwagi na ogromną konkurencję. W cenie będzie kreatywne podejście do kampanii reklamowej, mnogość chwytliwych komunikatów i contentu, a także formatów reklamowych (z naciskiem na reklamy wideo). Obserwowany jest chociażby wzrost zaangażowania w format „short video”, który można podziwiać w bijącej rekordy popularności na Świecie aplikacji Tik-Tok.

Kolejnym aspektem, opowiadającym się za inwestycją w dane, jest rosnąca rola algorytmów systemów reklamowych opartych na AI i uczeniu maszynowym, których motorem napędowym są właśnie napływające dane o użytkownikach. Bezsprzecznie, kolejny rok to rozwój automatów, co jednak nie obliguje nas jako specjalistów tylko do przekręcania przysłowiowej „wajchy” na kampaniach; naszym zadaniem jest ich zrozumienie i poprawne wykorzystanie, gdzie z pewnością pierwsze skrzypce zagra nasza rzetelna eksperckość, realna ocena potencjału i innych okoliczności biznesowych klienta. Słowem; w przyszłości rolą specjalisty będzie dbanie o jakość przekazu marketingowego. W dobie cross-divice, częstym błędem jest postawienie karty na jeden, dwa kanały (np. FB i Google Ads), bez uprzedniej analizy skuteczności sprzedażowej pozostałych, ich synergii oraz ścieżki zakupowej konsumenta. Bez wątpienia, celem na kolejny rok będzie lepsze zrozumienie grupy docelowej i jej analiza za pomocą zaawansowanych narzędzi analitycznych.

Wyzwaniem dla całego sektora e-commerce na polskim rynku będzie wciąż rosnąca rola marketplace’ów, takich jak Allegro, Aliexpress, czy zapowiadanego Amazon’a. Coraz większa liczba konkurencji w wynikach wyszukiwania naturalnie podnosi koszty reklamodawców, stąd też coraz śmielsze ich chęci w ekspansji w inne miejsca, umożliwiające kontakt z klientami. Ponadto, maj 2021 to miesiąc, w którym Google zapowiedział następną większą aktualizację: Page Experience Update, której wyznacznikiem jakości będzie poprawny UX strony oraz jej szybkość ładowania, a ich wynik będzie miał jeszcze większy wpływ na Wynik Jakości, który wpływa bezpośrednio na CPC i pozycję reklamy w SERP.

Jakie trendy/wydarzenia okazały się najważniejsze w 2020 r. w PPC i czy w 2021 będziemy mieli do czynienia ze zmianą?

Bez dwóch zdań, w 2020 roku pandemiczny chaos dotknął wiele polskich przedsiębiorstw i firm działających również online, odciskając również swoje finansowe piętno w ostatnio opublikowanym raporcie IAB Polska / PwC AdEx o wydatkach na reklamę online w Polsce. Raport ten wskazuje na historyczny spadek wartości reklamy online w pierwszym półroczu 2020 roku. Wielu reklamodawców było zmuszonych do modyfikacji strategii i założeń kampanii, co pociągało za sobą niejednokrotnie zamrożenie budżetów. Znamienny jest jednak fakt, że mimo ograniczenia dynamiki wydatków do poziomu -4,5%, SEM wyszedł obronną ręką, odnotowując trend dodatni na poziomie 11,6%. Co więcej, reklama sprzedawana na urządzeniach mobilnych oraz w modelu Programmatic, to wzrosty kolejno o +11% i +15%.

Sukcesywnie nakładane przez rząd obostrzenia, zaowocowały wzrostem liczby firm, które zdecydowały się na transformację z offline do online, a także powiększającym się gronem konsumentów, którzy po raz pierwszy przekonali się do zakupów w sieci, a w wyszukiwarce tłumnie poszukiwali najnowszych wiadomości, rozwijali hobby, czy szukali wsparcia i kontaktu z innymi. W 2021 roku, dla reklamodawców i wydawców, oznacza to walkę w spełnianiu coraz większych oczekiwań konsumentów, m.in. poprzez całkowitą personalizację komunikatów reklamowych. Można założyć, że finalnie przełoży się to na budowę bardziej przyjaznego środowiska reklamowego, a w konsekwencji do rezygnacji z wtyczek blokujących reklamy. Celem na 2021 rok, będą również działania mające minimalizować ryzyko utraty klienta, co zapewni analiza etapów ścieżki zakupowej, poprzez zacieśnienie współpracy z analitykami.

Co powinni uwzględnić właściciele e-commerce, by w 2021 mogli skutecznie korzystać z PPC?

2021 rok to gotowość na dynamiczne zmiany podyktowane pandemią i sytuacją gospodarczą kraju, a także elastyczność strategii marketingowej, zakładająca plany awaryjne i wiele kreatywnych rozwiązań. To również wyzwanie komunikacyjne – jak dać się zapamiętać, wzbudzić zaufanie i zlojalizować klienta na tyle, by w gąszczu konkurencji wybrał akurat nas? Kluczem do tego, jest analiza danych o użytkownikach i na tej podstawie przygotowanie strategii działań, opartych o dostępne kanały online. W tym miejscu, na szczególną uwagę właścicieli e-commerce zasługują marketplace’y i ich rosnące znaczenie w sprzedaży online.

Kolejnym priorytetem będzie odpowiednie przygotowanie strony internetowej, tak by korespondowała z wytycznymi Google, które liczą się w ocenie jej wartości. W 2021 roku Google zapowiada niemiłe restrykcje dla stron, które nie są responsywne.

Paweł Latalski

SEM Specialist

Performance Labs

Na co powinni przygotować się specjaliści PPC w 2021 roku?

W mojej opinii w 2021 roku jeszcze większą rolę odegra automatyzacja działań PPC. Google i Facebook od lat sukcesywnie rozwijały i wdrażały własne algorytmy uczenia maszynowego, stopniowo ograniczając kontrolę nad kampaniami specjalistom PPC. Obserwując jak mocno w ostatnim czasie promowane są inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania stawkami, ale również tworzenia i kierowania reklam, w nadchodzącym roku spodziewam się nasilenia tego trendu. Jako specjaliści PPC powinniśmy skupić się na lepszym zrozumieniu zautomatyzowanych kampanii reklamowych, a zaoszczędzony dzięki nim czas poświęcić na dopracowywanie strategii i myślenie kreatywne.

Jakie trendy/wydarzenia okazały się najważniejsze w 2020 r. w PPC i czy w 2021 będziemy mieli do czynienia ze zmianą?

W 2020 roku pandemia i ograniczenia z nią związane skłoniły wiele firm do przeniesienia większości swojej aktywności reklamowej do Internetu. Jednocześnie wraz z niepewną sytuacją gospodarczą duża część z nich ograniczyła wydatki na reklamę. Zakładam, że w 2021 roku w wyniku stopniowej poprawy sytuacji, budżety reklamowe znów zaczną rosnąć, natomiast udział reklamy digitalowej nie zmaleje, co powinno przełożyć się na historycznie rekordowe zapotrzebowanie na działania PPC.

Co powinni uwzględnić właściciele e-commerce, by w 2021 mogli skutecznie korzystać z PPC?

Właściciele e-commerce w 2021 roku, aby stworzyć kompleksową strategię omnichannel poza działaniami w Google Ads czy Facebook Ads powinni zwrócić uwagę na inne kanały pozyskiwania wartościowego ruchu i nowych klientów. W zależności od grupy docelowej mogą to być social media np. zyskujące na popularności Pinterest czy Tik Tok Ads. W przypadku sklepów internetowych warto będzie być obecnym ze swoją ofertą na największych platformach sprzedażowych Allegro i Amazonie, który najprawdopodobniej już w przyszłym roku zawita do Polski.

Maciej Nawrocki

Co-founder, Head of PPC

Stretegiczni.pl

Jakie trendy/wydarzenia okazały się najważniejsze w 2020 r. w PPC i czy w 2021 będziemy mieli do czynienia ze zmianą?

2020 mija pod znakiem utrzymującego się trendu automatyzacji reklam PPC. Google ze swoją platformą Google Ads, poprzez wprowadzanie pewnych zmian i ograniczeń, wywiera coraz większą presję na przejście w tym kierunku. Największym echem w mijającym roku odbiła się zmiana dotycząca raportu wyszukiwanych haseł - Google postanowił zredukować ilość danych pokazywanych w tym raporcie, utrudniając pracę specjalistom PPC. To kolejne duża zmiana po zeszłorocznej likwidacji metryki średnia pozycja reklamy. Wszystkie posunięcia Google wskazują, że przekształca funkcjonowanie narzędzi i zmierza do automatyzacji systemu reklamowego. Bieżąca optymalizacja kampanii reklamowych jest przekazywana sztucznej inteligencji (AI) oraz algorytmom, które mają pełny dostęp do aktualnych danych.

Co powinni uwzględnić właściciele e-commerce, by w 2021 mogli skutecznie korzystać z PPC?

Przede wszystkim - wideo. Ważnym i rosnącym w siłę elementem w rozwoju działań PPC są treści wideo, które zaczynają deklasować treści tekstowe. Powiedzenie "Content is King" odchodzi do lamusa, szczególnie jeśli chodzi o urządzenia mobilne. Według Forbesa, przeciętny użytkownik spędza na stronie zawierającej wideo aż 88% więcej czasu, niż odwiedzając witrynę bez treści filmowych.

Sam Google wykonał już ukłon w stronę reklam wideo, tworząc narzędzie Bumper Machine. Umożliwia ono skrócenie istniejącego wideo, które nie przekracza 90 sekund do 6-sekundowej reklamy. Narzędzie wykorzystuje uczenie maszynowe (ang. machine learning), dzięki czemu jest w stanie wyselekcjonować takie fragmenty filmu, które są odpowiednio skonstruowane pod kątem reklamowym. Tzw. reklama bumper, czyli 6-sekundowy format wideo reklamy jest wykorzystywany w serwisie YouTube, który coraz szybciej staje się standardem, jeśli chodzi o promocję biznesu w sieci. Firmy muszą przystosować się do nowych realiów, ponieważ content wideo przestał być dodatkiem albo czymś, co warto mieć - powinien stanowić integralną część strategii marketingowej. Szacuje się, że już ok. 80% firm korzysta z marketingu w formie wideo. Zachowania konsumentów się zmieniają, obecnie wideo jest dla nich najatrakcyjniejszą formą reklamy. Jeśli właściciele e-commerce nie podążą za oczekiwaniami użytkowników, będą musieli liczyć się z tym, że konkurencja ich wyprzedzi.