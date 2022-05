Prezenty na Dzień Dziecka. Ile wydamy i co najczęściej kupujemy? [wyniki badania]

dziecko, zabawa, zabawki, fot. dayronv, pixabay

Aż 93% rodziców planuje zakup prezentu z okazji 1 czerwca i najczęściej wyda na jedno dziecko od 51 do 100 zł (>40%). Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Empik, najchętniej wybierane są zabawki (75%) i książki (54%). Za nimi plasują się: odzież i obuwie, akcesoria sportowe – na przykład hulajnogi i rowery, a także gadżety elektroniczne oraz gry na konsole i PC.

75% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Empik zadeklarowało, że kupi prezenty na Dzień Dziecka. W grupie rodziców ten odsetek wzrasta do 93%. Co ciekawe, 40% osób, które nie mają dzieci, zamierza obdarować z tej okazji kogoś z rodziny lub znajomych. Niemal połowa wszystkich badanych kupi prezenty nawet dla kilkorga dzieci.

Ile wydamy na prezent na Dzień Dziecka?

Najwięcej respondentów, bo blisko 45% planuje wydać na prezent dla jednego dziecka od 51 do 100 zł. Prawie 1/4 osób przeznaczy na ten cel niższą kwotę – do 50 zł. W tej grupie dominują rodzice najmłodszych, a także osoby, które nie mają własnych dzieci. Wydatki na poziomie od 101 do 300 zł (na jedno dziecko) zadeklarowało prawie 20% badanych osób.

Najpopularniejsze prezenty na Dzień Dziecka

Największa grupa badanych (ponad 65%) planuje zakup prezentu w sklepie. Czego konkretnie mogą spodziewać się 1 czerwca najmłodsze dzieci? Z badania wynika, że aż 83% z nich otrzyma zabawki. Potwierdzają to również trendy zakupowe w Empiku. Przed Dniem Dziecka największą popularnością cieszą się zestawy LEGO z różnych serii tj. Friends, City, Technics, Duplo czy Ninjago, a także gry planszowe, zabawki edukacyjne i interaktywne. Chętnie wybierane są również artykuły kreatywne i plastyczne oraz puzzle.

Obok zabawek (75% wskazań - bez podziału na kategorie wiekowe), hitem tegorocznego Dnia Dziecka są również książki (54%). Kupowane są najczęściej z przeznaczeniem na prezent dla nastolatków czy dorosłych dzieci. Wybór jest o tyle prostszy, że maj obfituje w nowości z różnych gatunków. Popularne wśród upominków dla nastolatków są także gry na konsole i PC oraz gadżety elektroniczne, perfumy i kosmetyki. 25% respondentów deklaruje zakup muzyki w przypadku dorosłych dzieci.

Jak wynika z badania Empiku, zainteresowaniem cieszą się również prezenty z kategorii: odzież i obuwie oraz akcesoria sportowe, np. hulajnogi czy rowery. Zajmują one odpowiednio 4. i 5. miejsce na liście najpopularniejszych upominków kupowanych w sklepie.

