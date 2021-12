Producenci szczepionek przeciwko COVID-19 przystąpili do ekologicznej akcji Schneider Electric

ekologia, recykling, fot. annca, pixabay

Schneider Electric wraz z Carnstone, firmą doradczą specjalizującą się w obszarze odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju, ogłosiły projekt o nazwie Energize. Inicjatywa ma na celu zwiększenie dostępu do energii odnawialnej dla dostawców farmaceutycznych. Produkcja leków i świadczenie usług ratujących życie wymagają bowiem użycia ogromnych nakładów energii elektrycznej w ramach całego łańcucha wartości. W programie uczestniczy 10 globalnych firm farmaceutycznych: AstaZeneca, Biogen, GSK, Johnson&Johnson, MSD, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi i Takeda.

Celem programu Energize jest zaangażowanie dostawców w działania na rzecz klimatu i dekarbonizacji farmaceutycznego łańcucha dostaw. Zrzeszone firmy podejmą starania, aby wspólnie z podwykonawcami zająć się kwestią zużycia energii i zainspirować inne sektory przemysłu do zintensyfikowania działań na rzecz dekarbonizacji.

Energize pomoże dostawcom z sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej w ograniczeniu emisji typu 2 (pośrednie emisje energetyczne) poprzez zakup zielonej energii, co z kolei zmniejszy emisje typu 3 (powstałe w całym łańcuchu wartości). Program zaprojektuje i zrealizuje Schneider Electric, a firmy farmaceutyczne będą go wspólnie promować, zapraszając do udziału swoich dostawców. Projekt Energize pozwoli dostawcom usług farmaceutycznych dowiedzieć się więcej o przyjmowaniu i zawieraniu umów na energię odnawialną.

– W ramach szczytu klimatycznego COP26 odbył się Dzień Energii, podczas którego przedstawiciele państw z całego świata spotkali się, aby przyspieszyć działania na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych. W Schneider Electric wspieramy tę misję, dlatego jesteśmy zaszczyceni, że możemy uruchomić program Energize i współpracować z przemysłem farmaceutycznym, aby napędzać redukcję emisji, co ostatecznie przyniesie korzyści nam wszystkim – mówi Susan Uthayakumar, President, Sustainable Business w Schneider Electric.

Energize wspiera przezwyciężanie typowych barier rynkowych, do których należą: niewystarczająca wiedza na temat transakcji dotyczących energii odnawialnej, wielkość obciążeń, brak kredytów czy brak doradztwa w trakcie złożonego i długotrwałego procesu kontraktowania. Uczestniczący w programie dostawcy zdobędą wiedzę o rynku energii odnawialnej, otrzymają wskazówki dotyczące umów PPA (Power Purchase Agreement), a także zyskają możliwość dostępu do energii odnawialnej i zawierania umów na jej zakup samodzielnie lub w ramach szerszej grupy odbiorców.

Program początkowo będzie się koncentrował na dostawcach energii w Europie i Ameryce Północnej. W kolejnym etapie nastąpi rozszerzenie go na cały świat, gdzie zainteresowanie i możliwości rynku energii odnawialnej będą podobne.

– Ograniczenie globalnego ocieplenia do niższego, bezpiecznego poziomu będzie zależeć od przestawienia się na energię odnawialną. To długotrwały proces, w którym przedsiębiorstwa muszą otrzymać wsparcie, dlatego też jesteśmy głęboko przekonani o sile współpracy. Cieszy nas fakt, że możemy współdziałać z przemysłem farmaceutycznym w celu zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej w łańcuchach dostaw – dodaje Glynn Roberts, Senior Partner w Carnstone.

Rola Schneider Electric

Ważną rolę w ramach Energize odgrywa Schneider Electric. Zespół ekspertów firmy ds. energii odnawialnej będzie współpracował z dostawcami farmaceutyków, którzy uczestniczą w programie, jak również wspierał ich w procesie wyboru projektów. Wszystko to w celu przyspieszenia działań w zakresie zakupów energii odnawialnej.

Schneider Electric jest wiodącym na świecie konsultantem w zakresie zakupów energii przez przedsiębiorstwa. Doradzał firmom przy ponad 150 zakupach energii odnawialnej w ramach umów PPA w Ameryce Północnej, Europie, Indiach, Australii i Ameryce Łacińskiej o łącznej mocy ponad 11 000 megawatów energii wiatrowej i słonecznej. Program Energize będzie realizowany w ramach NEO Network™ od Schneider Electric. To globalna platforma współpracy i społeczność stworzona w celu przyspieszenia procesu podejmowania decyzji, które dotyczą energii odnawialnej i dekarbonizacji.