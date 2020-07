Producent Lipton Ice Tea przechodzi na butelki pochodzące z recyklingu

ekologia, recykling, fot. annca, pixabay

Lipton Ice Tea wprowadza do obiegu butelki w całości wykonane z rPET, czyli plastiku pochodzącego w pełni z recyklingu. W ten sposób marka chce zminimalizować w swoich procesach produkcji wykorzystanie surowca pierwotnego i przejść na model obiegu zamkniętego. Działania te są elementem programu zrównoważonego rozwoju PepsiCo - producenta napojów Lipton Ice Tea w Polsce. W ramach tego firma dąży do wykorzystania co najmniej 50% rPET we wszystkich butelkach napojowych na obszarze Unii Europejskiej do 2030 roku.

Nowe opakowania Lipton Ice Tea wykonane w 100% z rPET, będą dostępne od lipca bieżącego roku w sklepach na terenie całego kraju. Polska jest pierwszym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym Lipton Ice Tea rezygnuje z wykorzystania tworzyw pierwotnych przy produkcji butelek, zastępując je rPET. Tworzywo to to nic innego jak PET (politereftalan etylenu) pochodzący w 100% z recyklingu, czyli z ponownie przetworzonego plastiku.

– Wszyscy mamy pełną świadomość wyzwań dla ludzi i planety, jakie stwarza coraz większa ilość produkowanego plastiku. Bez względu na to, czy chodzi o pudełko na żywność, torebkę na zakupy, czy wreszcie butelkę ulubionego napoju, każde takie opakowanie przyczynia się do pogłębienia problemu. Według badań aż 55% Polaków wymienia zanieczyszczenie środowiska jako jedno z największych zagrożeń dla świata. Czas na działanie jest tu i teraz, więc wierzymy, że nasz ruch zachęci także innych producentów do podjęcia kroków na rzecz jego ochrony – powiedział Kamil Andrzejewski, Brand Manager Lipton Ice Tea.

2300 ton surowca

Wprowadzenie rPET do produkcji opakowań herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w Polsce umożliwi zaoszczędzenie 2 300 ton surowca pierwotnego, co oznacza że ok. 86 milionów butelek mniej trafi do obiegu. Dzięki temu możliwe jest także uzyskanie dodatkowej redukcji emisji CO2 o ponad 40% względem tradycyjnego procesu produkcji PET. Rezygnacja z wykorzystania pierwotnych tworzyw sztucznych to dopiero pierwszy krok na drodze do rozwiązania problemu zanieczyszczenia plastikiem.

– Mimo że około 2/3 Polaków deklaruje segregację śmieci, statystyki pokazują, że tylko 15% naszych rodaków wie, jak to robić poprawnie. Polska ma także jeden z najniższych wskaźników recyklingu spośród krajów Unii Europejskiej. Jest to jedna z barier powstrzymujących wielu producentów do przejścia na opakowania wykonane w 100% z surowca wtórnego, którego jest po prostu za mało – wylicza Andrzejewski.

Komunikacja kampanii

Marka zdecydowała się wesprzeć wprowadzenie butelek rPET komunikacją w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz w punktach sprzedaży, której celem będzie zachęcanie do wspólnych wysiłków na rzecz zwiększania poziomów recyklingu poprzez prawidłową segregację odpadów. Na nowych butelkach Lipton Ice Tea znajdzie się ponadto specjalny znak informujący o tym, że zostały wykonane w 100% z recyklingu.

Producent napoju, firma PepsiCo, nieustannie dąży do zmniejszania gramatury opakowań plastikowych oraz stale inwestuje w proces poszukiwania materiałów alternatywnych. Rezygnuje też z używania plastików jednorazowych w trakcie akcji promocyjnych, kładzie większy nacisk na recykling w komunikacji, a także angażuje się w akcje zbiórki odpadów w lokalnych społecznościach. Firma PepsiCo Polska opracowała specjalny film, w którym prezentuje swoje inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju w Polsce – zob. link do filmu.