Produkty z recyklingu. Jakie zdanie na ten temat mają konsumenci?

Zdecydowana większość polskich konsumentów oczekuje, że kupowane przez nich produkty będą powstawały z materiałów z recyklingu. Chcą szerszej oferty tego rodzaju produktów, oczekują lepszego ich oznakowania, są też gotowi tak dostosować konsumpcję, by zmniejszyć swój wpływ na klimat. Takie są wnioski z międzynarodowego raportu Circular Voice przygotowanego przez Stena Recycling na podstawie badań konsumentów w pięciu krajach: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Polsce. W badaniu udział wzięło ponad 5000 respondentów, w tym ponad 1000 nad Wisłą.

Ekologiczne życie

Raport Circular Voice, opracowany przez lidera branży gospodarowania odpadami i recyklingu Stena Recycling pokazuje, że polscy konsumenci na tle respondentów z pozostałych krajów, mają dużą wiedzę na temat produktów powstających z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. 80% ankietowanych Polaków uważa, że ważna jest szeroka oferta tego typu produktów, ułatwiających prowadzenie zrównoważonego stylu życia. 8 na 10 ankietowanych chciałaby, aby producenci wykorzystywali w swoich produktach surowce z odzysku oraz aby tak powstające produkty były wyraźnie oznaczone. 65% przebadanych Polaków uważa, że produkty wytworzone z surowców pochodzących z recyklingu są tej samej jakości, co wyprodukowane z nowych materiałów.

Polscy konsumenci oprócz wyrażenia opinii na temat zrównoważonych produktów, deklarują podejmowanie konkretnych działań. 38% ankietowanych przyznało, że w ostatnim roku zrezygnowało z produktów lub usług, które nie powstały w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aż 70% ankietowanych zadeklarowało częściową lub całkowitą zmianę nawyków i dostosowanie konsumpcji tak, aby zmniejszyć wpływ na klimat. Jednocześnie ankietowani wskazują na przeszkody w kupowaniu produktów wykonanych z odzyskanych surowców. Dla co piątego Polaka jedną z barier są zbyt wysokie koszty, dla 28% badanych oferta tego rodzaju produktów jest zbyt mała, a 29% ankietowanych przyznało, że trudno jest zrozumieć, które produkty faktycznie powstały z odzyskanych materiałów. Co ciekawe, 41% uważa, że należałoby zakazać produkcji i sprzedaży towarów nienadających się do recyklingu.

- W Stena Recycling wiemy, że zasoby Ziemi są ograniczone. Dlatego kierujemy się przekonaniem, że wszystkie materiały, który już są w obiegu powinny być ponownie wykorzystywane, także dzięki recyklingowi. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy konsumenci w Europie podzielają nasze ambicje. Dzięki przeprowadzonemu badaniu poznaliśmy bariery jakie widzą w tym obszarze oraz jakie mają nastawienie do materiałów z recyklingu. Bardzo interesujące jest to, że tak wiele osób uważa, że ważne jest, aby produkty były zrównoważone i aby używać materiałów z recyklingu. Tak projektowane produkty to przyszłość a konsumenci są gotowi na zmiany razem z nami – mówi Fredrik Pettersson, Dyrektor Generalny Stena Recycling Sweden.

90 procent surowców jest marnowanych

Obecnie przetwarzamy i ponownie używamy zaledwie 8,6% tego, co produkujemy. To oznacza, że co najmniej 90% wszystkich wydobywanych surowców jest przez nas marnowanych. Stąd wyniki raportu przeprowadzonego przez Stena Recycling mogą napawać optymizmem, bo tylko duża świadomość konsumentów oraz nacisk na producentów, mogą przyspieszyć konieczną transformację w kierunku gospodarki cyrkularnej. Z przeprowadzonych przez Stena Recycling badań wynika zresztą, że według konsumentów za promowanie wykorzystania odzyskiwanych materiałów w produkcji, w największym stopniu powinny odpowiadać właśnie przedsiębiorstwa (33%) oraz konsumenci (24%). Według ankietowanych w raporcie Circular Voice na trzecim miejscu w tym zestawieniu znalazły się władze, wskazane przez 18% respondentów.

- Tam, gdzie inni widzą odpad, my skupiamy się na odzyskaniu surowców, z których można z powodzeniem wytworzyć nowe, wysokiej jakości produkty. Stena Recycling w Polsce od poand 20 lat zawraca materiały do obiegu, dając im nowe życie w kolejnych produktach. Wyniki międzynarodowego badania potwierdziły, że świadomość Polaków w tym obszarze jest na bardzo wysokim poziomie, często wyższym, niż w innych badanych krajach. To dobrze, bo tylko wspólne działania, przy połączeniu wysiłków biznesu i konsumentów przyniosą zamierzony, niezbędny efekt, w postaci budowania bardziej zrównoważonej przyszłości – mówi Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling.

