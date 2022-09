zakupy, sklep, fot. ARC Rynek i Opinia

62% Polaków korzysta z przynajmniej jednego programu lojalnościowego. Coraz więcej z nich deklaruje, że jest aktywna w programach, czyli znają swój status i starają się korzystać z oferty. W porównaniu z ubiegłym rokiem o 13 p.p. wzrósł odsetek osób korzystających z aplikacji mobilnych programów. Najbardziej popularnym programem lojalnościowym jest program Biedronki, który też jest najczęściej wskazywany jako ulubiony – wynika z Monitora Programów Lojalnościowych 2022 ARC Rynek i Opinia.

Odsetek osób korzystających z programów lojalnościowych w Polsce ustabilizował się. Obecnie z programów korzysta 64% kobiet i 59% mężczyzn. Największą zaletą posiadania programów jest zdaniem konsumentów możliwość uzyskania rabatu, zniżki na zakup produktów, usług (54% versus 51% w 2021 roku), zaś największą wadą – niska wartość punktów (35% versus 34% w 2021 roku).

Zmiana nastawienia do programów lojalnościowych

Mimo, iż w ciągu ostatniego roku nie zanotowano istotnego przyrostu w ogólnym wskaźniku uczestnictwa w programach lojalnościowych, to można powiedzieć, że zmianie uległo nastawienie, czy też forma zaangażowania. Uczestnicy deklarują bowiem wyższą aktywność względem poprzedniego pomiaru, co przejawia się tym, że większa liczba klientów zna na bieżąco swój status w programie i stara się korzystać z oferty (zniżek i nagród). Warto podkreślić, że respondenci deklarują również częstsze niż w poprzednich latach korzystanie z benefitów w postaci zniżek, rabatów oraz nagród za punkty. Może być to związane z większą popularnością aplikacji programów lojalnościowych oferujących łatwy dostęp do benefitów przy kasie w hipermarketach, dyskontach lub mniejszych sklepach sieciowych.

Aktywność w programach lojalnościowych

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych 2022, ARC Rynek i Opinia, wrzesień 2022

Biedronka numerem jeden

Program lojalnościowy Biedronki jest zdecydowanie numerem jeden dla Polaków. Jest to też program, który odnotował najwyższy wzrost jako ulubiony przez konsumentów (wzrost z 24% w 2021 do 35% w 2022).

Najpopularniejsze programy lojalnościowe

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych 2022, ARC Rynek i Opinia, wrzesień 2022

Warto podkreślić, że w ciągu ostatniego roku istotnie wzrósł odsetek osób korzystających z aplikacji mobilnych – o około 13 p.p. Taki przyrost może być zasługą m.in. pojawienia się nowej aplikacji należącej do sieci dyskontów „Biedronka”, która przyciągnęła kilka milionów użytkowników ze wszystkich grup wiekowych. Mówiąc o bieżącym roku w kontekście aplikacji programów lojalnościowych, warto zaznaczyć kilka innych znaczących wzrostów liczby uczestników, których przedstawicielami są: Lidl Plus, Żappka, Vitay, Monety Allegro oraz Empik Premium.

Korzystanie z aplikacji mobinych programów lojalnościowych

Źródło: Monitor Programów Lojalnościowych 2022, ARC Rynek i Opinia, wrzesień 2022

- Korzystanie z programów lojalnościowych już od lat cieszy się sporą popularnością, nic dziwnego, bowiem oferują coraz liczniejsze promocje, rabaty, punkty, nagrody i wszelkiego rodzaju korzyści. Może mieć to szczególne znaczenie w czasie, gdy inflacja coraz dotkliwiej sięga do portfeli Polaków, zmuszając ich do szukania oszczędności w różnego rodzaju zakupach. Uczestnictwo w programach lojalnościowych osiągnęło, co prawda, pewnego rodzaju stabilizację, jednak zmian możemy doszukiwać się w samym zaangażowaniu i jego formie. Natomiast wyraźnie widać, że aplikacje mobilne to już standard w rozległym świecie programów lojalnościowych, z którego chętnie korzysta ciągle rosnąca rzesza konsumentów, zachęcana udanymi appkami swoich ulubionych sklepów i marek. Niezaprzeczalnym sukcesem w tej dziedzinie może cieszyć się m.in. Biedronka, która przyciągnęła w ten sposób kilka milionów użytkowników w ciągu około pół roku. – komentuje Michał Rzeszutek, autor raportu, badacz z ARC Rynek i Opinia.