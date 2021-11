PZU rozpoczął nową kampanię z udziałem sportowców i nie tylko

Największy polski ubezpieczyciel rusza z ogólnopolską kampanią marketingową promującą ubezpieczenia na życie i zdrowie. W promocję zaangażowanie są m.in. sportowcy, w tym tenisistka Iga Świątek i zdobywca obu biegunów Ziemi Marek Kamiński, a aktorki Olga Kalicka i Emilia Komarnicka-Klynstra.

Zapowiedzią kampanii była październikowa premiera kompendium wiedzy „Masz wpływ na swoje życie”, przygotowanego przez PZU Życie i PZU Zdrowie pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Przedstawiało ono najważniejsze wnioski z badania na temat życia i zdrowia Polaków oraz porady ekspertów z różnych dziedzin dla tych, którzy chcą zrobić coś dla poprawy jakości życia własnego i rodziny. Dodatkowo kampania „Żyj długo i szczęśliwe” ma przekonać wszystkich do tego, by poważnie pomyśleli m.in. o profilaktyce zdrowotnej i finansowej oraz wskazać, w jaki sposób PZU Życie może im pomóc w odnalezieniu życiowej równowagi i bezpieczeństwa.

- Dziś, gdy coraz częściej funkcjonujemy w pośpiechu, przytłoczeni mnóstwem spraw i informacji, nie jest łatwo zadbać o to, co powinno być najważniejsze, czyli zdrowe i szczęśliwe życie. Brakuje nam czasu, niekiedy też wiedzy o dostępnych rozwiązaniach. Dlatego chcemy wesprzeć Polaków w nadaniu ich życiu właściwego, zdrowego i bezpiecznego kierunku. Pomocą w tym są kompleksowe produkty PZU Życie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, o których będziemy mówili w kampanii – wyjaśnia Michał Lutostański, dyrektor Biura Marketingu PZU.

Nowa kampania ma zwrócić uwagę na kompleksowość i wyjątkowość oferty PZU Życie, w której znajdują się m.in. produkty zaprojektowane specjalnie dla rodzin, pomagające zadbać o przyszłość finansową dziecka, zapewniające wsparcie w przypadku ciężkiej choroby, utraty sprawności czy trwałego uszczerbku w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jak również produkty przeznaczone dla przedsiębiorców, pozwalające im zadbać o ochronę życia i zdrowia ich pracowników. Najlepszą opiekę medyczną klientom zapewnia zaś sieć ponad 130 placówek własnych PZU Zdrowie i ok. 2200 partnerskich.

Na stronie internetowej kampanii „Żyj długo i szczęśliwe” znalazło się również wiele ciekawych materiałów dodatkowych na temat zdrowia, kondycji psychicznej, rozwoju osobistego czy zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym, a także bezpieczeństwa finansowego, które jest istotnym składnikiem naszego dobrostanu. W każdą środę będą się tam pojawiały premierowe odcinki webinariów z udziałem ekspertów PZU i znanych liderów opinii, które poprowadzi dziennikarz TVP Tomasz Wolny. Webinarom towarzyszyć będą publikowane w kanałach internetowych rozmowy na żywo z ekspertami, poświęcone różnym aspektom starań o zapewnienie sobie spokojnego i bezpiecznego życia.

W ręce internautów trafi także e-book „Zaopiekuj się swoim życiem”, który prezentuje praktyczne porady i wskazówki dotyczące profilaktyki zdrowotnej, m.in. badań okresowych, diety, regularnego uprawiania sportu.

Do aktywności i ćwiczeń zachęca w nim m.in. Iga Świątek.

- Jako aktywna tenisistka mam pewne ograniczenia, w czasie wolnym nie mogę zdecydować się na każdy sport, bo niektóre groziłyby mi kontuzją. Często wybieram pływanie na desce z wiosłem. I to jest właśnie sedno aktywności fizycznej dla zdrowia – daje przyjemność, relaksuje i wcale nie musi się wiązać się z litrami wylanego potu i przekraczaniem własnych granic, chyba że ktoś tak lubi. Radość z uprawiania sportu jest równie ważna jak dyscyplina i determinacja, by utrzymać motywację i w tym sporcie wytrwać. A to w przyszłości przyniesie nam korzyści zdrowotne – przekonuje Iga Świątek.