Vison Espress

W nowym spocie reklamowym klienci Vision Express z różnych regionów Polski zachęcają się do zakupu okularów i przekonują, że każdy znajdzie salon niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Firma promuje też rekomendacje oraz informuje o rabacie w wysokości 250 zł na okulary korekcyjne. Spot będzie emitowany od 16 stycznia w internecie, telewizji i radiu. Kampania potrwa do 26 lutego br.





Ogólnopolska kampania pokazuje, że okulary z Vision Express można polecać całej rodzinie, niezależnie od tego, gdzie przebywają czy jakie mają potrzeby. Marka oferuje bowiem szeroki wachlarz asortymentu, począwszy od okularów korekcyjnych, przez progresywne, soczewki kontaktowe, aż po okulary przeciwsłoneczne.

– W sposób humorystyczny pokazujemy, że niezależnie, czy mieszkasz na Mazurach, czy może w Małopolsce, znajdziesz tam salon Vision Express. Tym samym zwracamy uwagę odbiorców na wielkość dostępność naszej sieci dla każdego, a na koniec zachęcamy ich do skorzystania z usług, oferując atrakcyjną ofertę – mówi Andrzej Dalkowski, dyrektor marketingu Vision Express.

Nowy spot reklamowy rozpoczyna się od słów „Do zobaczenia w całej Polsce…”, czyli hasła wprowadzonego do konceptu strategii marki w czerwcu ubiegłego roku.

Następnie prezentowani są mieszkańcy różnych krańców Polski, w różnym wieku – kuzyn z Wielkopolski, który pochwalił się okularami kuzynce z Małopolski czy babcia z Wrocławia, którą do zakupu zachęcił stryjeczny bratanek mamy teścia z Lublina. Wszyscy polecają sobie okulary z Vision Express.



Vision Express w ramach kampanii przygotował również rabat „-250 złotych na okulary korekcyjne”.

O promocji klienci dowiadują się nie tylko ze spotu, ale także ze strony internetowej, mediów społecznościowych oraz plakatów w salonach.Marka chcąc dotrzeć również do młodszej części odbiorców na przełomie stycznia i lutego będzie publikowała relacje w mediach społecznościowych, będące krótszymi wersjami przygotowanego spotu.Użytkownicy będą mieli także okazję do wzięcia udziału w konkursie, nawiązującym do motywu przewodniego kampanii – polecania oferty i usług Vision Express w całej Polsce.