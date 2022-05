Reels na Instagramie rośnie w siłę, ale wciąż niewiele zarabia

Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Meta ogłosiła, że Reels - TikTokowa funkcja wideo - odpowiada za ponad 20% czasu, jaki ludzie spędzają na Instagramie. Firma zauważyła również, że ogólnie wideo odpowiada za 50% czasu, jaki użytkownicy spędzają na Facebooku. Chociaż Meta nie określiła, ile tego czasu zajmuje Reels na Facebooku, podkreśliła, że całkiem dobrze radzi sobie również tam.

Mark Zuckerberg powiedział, że chociaż krótkie produkty wideo nie zarabiają tak dobrze, jak obecnie Stories, firma jest optymistycznie nastawiona. Zuckerberg wskazał na doświadczenie firmy z Stories, które początkowo również borykało się z monetyzacją, ale z czasem stało się głównym źródłem przychodów. Meta spodziewa się więc, że z Reels pójdzie podobnie, zauważając jednak, że może to być podróż rozłożona na lata.

Zuckerberg podkreślił, że od czasu założenia Facebooka 18 lat temu firma zaobserwowała wiele zmian w rodzajach mediów, z których korzystają ludzie, a krótkie filmy wideo to tylko najnowsza iteracja, które rozwija się bardzo szybko. Dyrektor generalny Mety, zauważył też, że firma odnotowuje wzrost liczby krótkich filmów, co wpływa na działania algorytmów polecających. Zuckerberg wyjaśnił, że już teraz rolki przestają być wybierane wyłącznie przez kręgi społecznościowe użytkowników.

- Możliwość dokładnego polecania treści z całego wszechświata, których nie obserwujesz bezpośrednio, odblokowuje dużą liczbę interesujących i przydatnych filmów i postów, które w przeciwnym razie mogłeś przegapić. Sztuczna inteligencja, którą tworzymy, to nie tylko system rekomendacji dla krótkich filmów, ale silnik odkrywania, który może pokazać wszystkie najciekawsze treści, które ludzie udostępnili w naszych systemach. stwierdził Mark Zuckerberg.

Potężny algorytm rekomendacji TikToka jest jednym z powodów jego ogromnej popularności, dlatego nic dziwnego, że to temu właśnie aspektowi Zuckerberg poświęcił najwięcej czasu. Meta skupia się bowiem na ulepszaniu systemów rekomendacji tak, aby zachęcić ludzi do większej interakcji z rolkami, a co za tym idzie, by skuteczniej konkurować z TikTokiem.

Komentarze Meta na temat monetyzacji Reels pojawiają się dzień po tym, jak Google ujawniło, że zaczęło testować reklamy w YouTube'owych shortach, które jak podkreślił, Sundar Pichai - generują 30 miliardów wyświetleń dziennie, czyli cztery razy więcej niż w zeszłym roku.

Ofensywa Mety i Google w krótkich formach wideo są bezpośrednią odpowiedzią na sukces TikToka, który według ostatnich danych okazał się jedną z najszybciej rozwijających się platform mediów społecznościowych na świecie. Już w 2021 okazało się, że użytkownicy spędzają więcej czasu na TikTok niż na Facebooku, wynikało z raportu App Annie. Czas spędzony w TikTok miał wzrosnąć o 325% rok do roku, co pozwoliło TikTokowi zająć miejsce w pierwszej piątce pod względem czasu spędzanego w aplikacji. TikTok okazał się też prymusem, jeśli chodzi o przychody, zajmując drugie miejsce w rankingu aplikacji niezwiązanych z grami pod względem wydatków konsumenckich. Jak? Podczas gdy wiele aplikacji społecznościowych zarabiało tylko i wyłącznie reklamach, TikTok zarabia i na reklamach, i na e-commerce, umożliwiając użytkownikom kupowanie towarów cyfrowych.