Reklama zależna od warunków pogodowych. Oto kampania LEGO na każdą pogodę

reklma, fot. Lego

W lipcu ruszyła nowa kampania „LEGO na każdą pogodę”. Reklama wyświetlana na ekranach Digital Out of Home dopasowuje się do aktualnych warunków atmosferycznych w pobliżu nośnika reklamowego pokazując, że klocki LEGO są idealną rozrywką niezależnie od pogody.

W nowej kampanii LEGO udowadnia, że klocki LEGO są idealne na każdą pogodę. Bez względu na to, czy pada deszcz, czy świeci słońce, każdy odnajdzie w klockach LEGO coś, co w niezwykle kreatywny sposób umili jego czas. Niezależnie od aury panującej za oknem, zabawa klockami LEGO to świetnie spędzony czas, rozwijający dziecięcą kreatywność oraz pasje poprzez budowanie i przebudowywanie takich zestawów jak np. LEGO City, LEGO Friends czy LEGO Creator.

W kampanii wykorzystano głównie media digital display z landing pagem kierującym do dedykowanej strony promocyjnej ALTO oraz ekrany digital outdoor. Reklama emitowana na ekranach reklamowych Screen Network wykorzystuje dane pobierane w czasie rzeczywistym, do uruchamiania dynamicznych reklam pogodowych.

– Kampania została oparta o trigger pogodowy. Wyświetlenie spotu, warunkowane jest wybranym przez klienta zdarzeniem. W przypadku kampanii dla marki LEGO emisja spotu zależy od tego: czy w okolicy ekranu właśnie świeci słońce, czy pada deszcz – wyjaśnia Damian Rezner, Dyrektor Operacyjny Screen Network

Wyświetlane spoty reklamowe są na bieżąco dopasowywane do zmieniających się warunków atmosferycznych.

– Przed każdym wyświetleniem spotu ekran „sprawdza”, czy w jego okolicy świeci słońce, czy pada deszcz i emituje spot dopasowany do bieżącej sytuacji. Reklama dopasowuje się więc do warunków, których doświadcza osoba znajdująca się w okolicy telebimu. Ułatwia to złapanie uwagi odbiorcy i zainteresowanie reklamowanym produktem – tłumaczy Damian Rezner.

Kampania zaplanowana została przez agencję mediową Initiative oraz Polsat Media AdScreen i potrwa do końca lipca.

