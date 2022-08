Reklamy w podcastach. Jaki stosunek mają do nich słuchacze?

Podcasty są medium coraz chętniej wybieranym nie tylko przez polskich słuchaczy, ale też przez reklamodawców. Sprzyja temu wysoki poziom akceptacji treści promocyjnych związanych z seriami podcastowymi, co potwierdzają wyniki trzeciej edycji raportu „Słuchacz podcastów w Polsce", stworzonego przez zespół Tandem Media.

Raport „Słuchacz podcastów w Polsce 2021" przyniósł wiele nowych informacji na temat odbiorców tego najmłodszego medium. Dzięki analizie Tandem Media z Grupy Radiowej Agory wiemy m.in., że podcastów raz w tygodniu słucha już co piąty internauta. W tym obszarze Polska podąża za globalnymi trendami, bowiem podcasty sukcesywnie zdobywają coraz większą popularność – na świecie dostępnych jest już ok. 69 mln odcinków i 2,5 mln serii podcastowych.

Polscy odbiorcy podcastów regularnie słuchają od 2 do 4 serii podcastowych, wybierając je zwłaszcza dla rozrywki i poszerzenia swojej wiedzy o świecie, a pozyskanymi w ten sposób informacjami w zdecydowanej większości dzielą się z innymi. Stanowią też dla reklamodawców bardzo atrakcyjną grupę - najwięcej odbiorców tego rodzaju audycji jest bowiem w grupie wiekowej 35+. 9 na 10 osób korzystających z podcastów ma minimum średnie wykształcenie, a prawie połowa wyższe i w zdecydowanej większości są to mieszkańcy miast.

Treści promocyjne związane z podcastami cieszą się wysokim poziomem akceptacji słuchaczy – ponad 2/3 badanych deklaruje, że akceptuje odcinki czy podcasty sponsorowane przez markę, a także polecanie przez podcastera konkretnego brandu we współpracy z nim. Niemal tyle samo osób dopuszcza kontakt z odcinkiem lub podcastem stworzonym przez markę, a prawie połowa ankietowanych – spoty emitowane przy podcastach.

– Jednocześnie, jak wynika z badania, już połowa polskich słuchaczy zetknęła się z reklamami emitowanymi w trakcie podcastów, a niemal połowa z odcinkami sponsorowanymi przez daną markę. Oznacza to, że także reklamodawcy częściej sięgają po to medium, chętniej uwzględniając je w swoich mediaplanach. Na świecie nastąpił już skokowy wzrost liczby podcastów tworzonych przez firmy i marki, tzw. branded podcasts – ich liczba w katalogu Apple w 2021 r. podwoiła się. Na polskim rynku nadal jest przestrzeń do zagospodarowania w tym obszarze i tworzenia przez marki własnego contentu audio, jednak w ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie marketerów tą formą komunikacji – wyjaśnia Radosław Sączek, creative group head w zespole Tandem Media.