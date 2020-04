Rekordowa popularność CDA. Spółka chwali się dobrymi wynikami

telewizor, CDA, fot. mojzagrebinfo, pixabay

Epidemia koronawirusa przekładająca się na ilość czasu wolnego spędzonego w domu, sprzyja serwisom streamingowym. Na koniec marca 2020 roku liczba subskrybentów CDA Premium przekroczyła 266 tys., a wpływy spółki ze sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku sięgnęły 13 mln zł. Rekordy popularności biła też aplikacja CDA na telewizory i urządzenia mobilne. Łącznie została ona zainstalowana ponad 5,3 mln razy.

Na koniec marca 2020 liczba subskrybentów CDA Premium wyniosła 266,3 tys., czyli o 43% więcej niż w marcu 2019. Z kolei sprzedaż w okresie styczeń-marzec 2020 roku wyniosła ok. 13 mln zł, co stanowi wzrost o 46,7% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Rekordową popularnością cieszy się także aplikacja CDA na urządzenia mobilne i telewizory. Łączna liczba instalacji przekroczyła już 5 mln 300 tys., co stanowi wzrost o 1 mln w ciągu zaledwie kwartału - na koniec 2019 roku łączna liczba instalacji wynosiła 4 mln 300 tys.

Aplikacja CDA na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS

Najpopularniejsza jest aplikacja mobilna na tablety i smartfony, przy czym użytkowników Androida jest znacznie więcej niż osób korzystających z urządzeń z iOS. Aplikację mobilną na Androida pobrano do tej pory znacznie ponad 4 mln razy, podczas gdy na iOS nieco ponad 260 tys. Jednak to wersja na iPady i iPhony cieszyła się największym wzrostem zainteresowania - liczba pobrań w marcu była o ponad 60 procent większa niż w lutym. Marzec tego roku ze względu na epidemię charakteryzował się zwiększonym ruchem i zainteresowaniem usługą CDA Premium, a sama aplikacja CDA była instalowana znacznie częściej niż w lutym - w zależności od urządzenia i marki wzrosty były o 30 do 60 procent.

fot. CDA

Aplikacja na telewizory i konsole

Coraz większą popularnością cieszy się dedykowana aplikacja CDA na telewizory i konsole, która do tej pory została zainstalowana prawie 800 tys. razy. Rozkład wśród poszczególnych urządzeń wygląda następująco:

telewizory z Android TV - ponad 200 tys.

telewizory LG - blisko 180 tys.

konsola XBox One - blisko 90 tys.

telewizory marek Toshiba/JVC/Philips/Panasonic/TCL/Sony Bravia/Hitachi - blisko 300 tys. pobrań

Rozwój bezpłatnej aplikacji CDA na telewizory i konsole jest jednym z priorytetów Spółki od ubiegłego roku. W kwietniu tego roku Spółka zakończyła proces wdrażania dedykowanej aplikacji na wszystkie modele telewizorów LG, od rocznika 2014 po najnowsze modele (od systemu WebOS 1.0 wzwyż). Pełna lista obsługiwanych telewizorów i urządzeń znajduje się na stronie firmy.

Posiadacze płatnej subskrypcji mają dostęp do ponad 7 600 filmów w usłudze CDA Premium i tylko oni mogą pobierać i oglądać filmy offline.